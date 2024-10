O caso aconteceu na pista sentido Centro, altura da Vila Kennedy - Reprodução

Publicado 10/10/2024 16:01 | Atualizado 10/10/2024 17:58

Rio - Uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher ferida em estado grave no início da tarde desta quinta-feira (10), na Avenida Brasil, sentido Centro, nas proximidades da Vila Kennedy, Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi provocado por criminosos em fuga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h33 e encaminhou a vítima em estado grave para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Outra pessoa também ficou ferida e foi levada para a mesma unidade de saúde, conforme informou a PM. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Conforme o comando do 40º BPM (Campo Grande), os policiais foram informados sobre um veículo roubado nas proximidades do West Shopping, em Campo Grande, e iniciaram um cerco para capturar os suspeitos. Durante a operação, os agentes detiveram um dos envolvidos na Estrada do Lameirão.

Os outros criminosos fugiram pela Avenida Brasil e se envolveram no acidente logo em seguida. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande), onde uma das vítimas de roubo reconheceu o suspeito preso. Os demais envolvidos conseguiram escapar.

Segundo o Centro de Operações Rio, as duas faixas da via precisou ser interditada, mas foi liberada por volta das 14h50. O trânsito segue em boas condições na região.