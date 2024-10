Criminosos estavam com um fuzil, três rádios comunicadores e drogas - Divulgação / Pmerj

Criminosos estavam com um fuzil, três rádios comunicadores e drogas Divulgação / Pmerj

Publicado 10/10/2024 16:57 | Atualizado 10/10/2024 17:53

Rio - Quatro suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira (10) após confronto com policiais militares na Cidade de Deus, Zona Oeste. Um deles foi ferido e precisou receber atendimento médico.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam uma operação para combater o roubo de veículos na região dos apartamentos, quando se depararam com quatro suspeitos com um fuzil, três rádios comunicadores e drogas. Houve troca de tiros, e após o confronto, o grupo foi capturado.

Um dos detidos foi atingido no braço e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara para cuidados médicos. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).