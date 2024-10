Suspeito de assediar alunas foi detido por policiais militares na UFF - João Pedro Santos / Agência O Dia

Publicado 10/10/2024 16:28 | Atualizado 10/10/2024 19:03

Rio - Um homem, suspeito de assediar estudantes, foi detido nesta quinta-feira (10) por policiais militares no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com relatos, o homem assediava meninas no bandejão e na biblioteca da universidade. Em um dos episódios, o homem, que é estudante da UFF, teria chamado uma aluna para ir a uma banheira de hidromassagem.

Nesta quinta, o suspeito foi cercado por diversos estudantes em uma área do campus e questionado sobre os atos. Em determinado momento, um jovem partiu para cima do homem e o agridiu com um soco no rosto. A confusão aconteceu na presença de equipes de segurança da UFF.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram chamados para o local para uma ocorrência de importunação sexual e detiveram o homem. Ele foi colocado no porta-malas da viatura para ser levado para uma delegacia da cidade. Três estudantes também foram para a delegacia prestar queixa contra o suspeito.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói. Questionada, a Polícia Civil informou que o suspeito e testemunhas prestaram depoimento. A corporação destacou que a investigação está em andamento e a especializada busca possíveis vítimas e outros elementos, a fim de esclarecer os fatos.

Após ser ouvido, o homem foi liberado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que ele voltou para a universidade e comeu no bandejão. Ao ser visto, ele foi novamente agredido.

Procurada, a UFF informou que, ao tomar conhecimento das denúncias de assédio, a equipe de segurança prontamente chamou a Polícia Militar. A universidade esclareceu que o suspeito é um estudante e que irá apurar o caso para tomar as medidas cabíveis na espera acadêmica e administrativa.

"Reiteramos nossa posição contra toda e qualquer forma de assédio, importunação e violência contra as mulheres. A universidade também se coloca à disposição para prestar apoio e acolhimento às vítimas. A UFF lamenta o ocorrido e ressalta que tem atuado de forma direta no combate ao assédio por meio de programas e políticas institucionais voltadas à discussão sobre o tema e conscientização da comunidade acadêmica. Também reforçamos a importância da manifestação das vítimas em relação a situações de assédio, importunação ou violência sofridas em qualquer ambiente, por meio da Ouvidoria da Universidade", disse em nota.