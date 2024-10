Festival Comida de Favela começa nesta quinta-feira (10), com evento no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Festival Comida de Favela começa nesta quinta-feira (10), com evento no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 10/10/2024 17:08 | Atualizado 10/10/2024 18:17

Rio - As 15 comunidades que compõem o Complexo da Maré, na Zona Norte, recebem, a partir desta quinta-feira (10), o Festival Comida de Favela. A terceira edição do evento gastronômico acontece até o dia 9 de novembro, e reunirá 16 bares, restaurantes e pensões que possuem a tradição e identidade das favelas da Maré. Veja aqui os estabelecimentos, pratos e endereço dos participantes do Festival Comida de Favela.

Com os pratos variando entre R$ 5 a R$ 35, os visitantes poderão degustar diversas especiarias do concurso e votar nos preferidos. Os vencedores do concurso serão premiados com recursos para investimento, nos valores de R$ 3 mil a R$ 10 mil, separados pelas categorias "Melhor Comida de Bar, Restaurante ou Pensão" e "Melhor Comida de Rua".

Os visitantes podem encontrar durante o circuito gastronômico receitas como sarapatel de porco à Paraíba servido ao molho pesto de agrião, pizza artesanal de carne seca com queijo coalho e borda recheada, cuscuz com galinha Cross, torta salgada recheada com sardinha na pressão, purê de batata e geleia da casa com ameixas frescas e pimenta, trio de tapas com pescadinha, sardinha artesanal e camarões pescados na Baía de Guanabara e outros.

Além de experimentarem os pratos concorrentes, os visitantes também podem aproveitar para conhecer a comunidade e as trajetórias de cada um dos empreendedores. A abertura oficial do festival aconteceu nesta quinta-feira (10), na Casa das Mulheres da Maré, localizada na Rua da Paz, 42, no Parque União, na Maré. O início do evento contou uma série de atividades, incluindo uma apresentação dos participantes e pratos, Aula-show com a chef de cozinha Katia Barbosa. Às 19h haverá show com o grupo Samba que Elas Querem.

"Selecionamos 16 empreendimentos locais que receberam uma curadoria do festival, através do projeto Maré de Sabores, para desenvolver e fortalecer a rede de empreendimentos da Maré, e evidenciar suas histórias, saberes e sabores. O público ainda pode experimentar um roteiro gastronômico com pratos cheios de memória e cultura alimentar da Maré e ressignificar o território de favela como experiências de afeto, prazer, sucesso e inovação, e não apenas de violência", diz a coordenadora do Maré de Sabores, Mariana Aleixo, responsável pelo projeto.

A empreendedora Leila Alves, 'cria' da Maré, sempre sonhou em ter um negócio próprio e hoje está entre os participantes do festival. Após trabalhar em sapatarias, começou a fazer empadas em um bar de família, e o sucesso foi imediato. Em 2020, após perder o emprego, decidiu investir no sonho com seu filho, Otamar. Assim, nasceu o Empatias, que começou no delivery e hoje tem um trailer container localizado na Rua Nova Jerusalém, no Morro do Timbau. O cardápio oferece mais de 20 sabores de empadas, com destaque para carne seca, Nutella e churros.

Com uma paixão pela culinária japonesa, Raimundo de Azevedo Maia e seus filhos se uniram para criar o primeiro restaurante japonês na Maré, transformando a gastronomia local ao longo de quase 10 anos de existência. O cearense é dono do Sushi Maré, localizado na Rua Roberto da Silveira, 27 - Parque União. No festival, ele concorre com o prato Hot arretado (Hot Philadelphia de camarão c/ cream cheese e creme de queijo coalho da casa gratinado à mesa)

Caravanas disponíveis

Para esta edição, o festival também vai organizar caravanas para acolher pessoas de diferentes espaços da cidade que queiram vivenciar a experiência gastronômica e conhecer a comunidade. As caravanas acontecem a pé e também de van. Ambos os percursos têm a liderança de um morador da Maré que apresenta o território e o Festival e passa por cerca de cinco estabelecimentos que estão no circuito do festival. Os roteiros acontecem sempre aos sábados e domingos, com pontos de encontro pré-definidos. Para reservas e adesão à caravana, basta entrar em contato com o WhatsApp (21) 97159-7725.