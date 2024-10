Outros serviços foram prestados, como aferição de pressão, tipagem sanguínea e testes de glicemia - Divulgação

Publicado 10/10/2024 17:51 | Atualizado 10/10/2024 17:54

Rio - A ação do 'Caminhos para a Saúde' foi realizada nesta quinta-feira (10) para as mulheres que passaram pela estação Praça XV das Barcas e pelo Terminal Gentileza, na Zona Portuária. Além dos serviços gratuitos de massoterapia, aferição de pressão, entre outros, elas receberam informações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa.

No Terminal, durante os atendimentos, pessoas que já haviam recebido diagnóstico positivo percorreram as estações para compartilhar suas histórias de coragem e vitória e, através dessa troca de experiências, inspirar outras mulheres. Além disso, voluntárias da empresa distribuíram panfletos informativos e lacinhos cor-de-rosa em apoio ao tema.



O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, seguido pelo câncer de pele. Estima-se que, no Brasil, mais de 73 mil novos casos serão diagnosticados até o final de 2024. O Ministério da Saúde afirmou que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. A ação foi promovida pelo Instituto CCR em parceria com o VLT Carioca.

A campanha do Outubro Rosa também destacou a importância de cuidar da saúde mental. Isso porque, após receber o diagnóstico de uma doença, muitas vezes o estresse e a ansiedade podiam agravar o quadro ou dificultar a recuperação.



Com o objetivo de promover o bem-estar das mulheres, também foram realizadas ações especiais de escuta e acolhimento, como o 'Cantinho do Desabafo', o 'Abraço da Superação' e a distribuição de cartas com mensagens motivacionais. O atendimento gratuito, realizado por voluntários do Instituto Help, parceiro da iniciativa, foi voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade emocional.