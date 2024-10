Pinguins retornaram para a Praia de Cabo Frio nesta quarta-feira (9) - Eduardo Pimenta / Instituto Albatroz

Pinguins retornaram para a Praia de Cabo Frio nesta quarta-feira (9)Eduardo Pimenta / Instituto Albatroz

Publicado 10/10/2024 12:44 | Atualizado 10/10/2024 13:45

Rio - Oito pinguins foram devolvidos ao mar, nesta quarta-feira (9), na Praia do Peró, em Cabo Frio, Região dos Lagos, depois de terem encalhado nesta mesma praia em julho desse ano. Os animais foram resgatados pela equipe do Instituto Albatroz, junto com o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Petrobras, e estavam no Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) da instituição.

O projeto de recuperação incluiu a administração de fluidos, terapia de aquecimento e uma dieta formulada para atender as necessidades nutricionionais das aves. Só a partir daí é que os animais podem ser devolvidos à natureza.

fotogaleria

Segundo Daphne Wrobel, médica veterinária e responsável técnica da Instituição, a ida ao estabelecimento é muito importante para a recuperação dos pinguins. "Durante o inverno, eles migram nadando da Patagônia argentina para praias do Sudeste em busca de águas mais quentes e alimentos. Por inexperiência, acabam encalhando e são levados para o Centro de reabilitação, onde ganham de 50 a 60% de peso, ou até mais. Às vezes chegam com 1kg e saem com 4kg."Ao sair do local, os pinguins recebem um microchip para que possam ser monitorados. Eles retornam ao mar já em boas condições e dali partem para sua colônia, na Patagônia.Daphne ainda destaca que a equipe do Projeto Albatroz vem executando o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) e trabalhando desde julho para resgatar animais em situação vulnerável, realizando monitoramento diário nas praias de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo."É uma oportunidade de construir um mundo melhor e contribuir com a conservação de animais marinhos, que vem sendo ameaçada por ações humanas", destaca a especialista sobre o projeto.Banhistas que avistarem um animal debilitado podem ligar para 0800 991 4800, número oficial do PMP. No entanto, é recomendável que pessoas sem experiência evitem alimentar ou devolvê-lo ao mar, por questões de segurança.