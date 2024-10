Miliciano Marcos Vinicius Telles de Melo, vulgo VN, segurança de Naval - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/10/2024 13:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (10), o miliciano Marcos Vinicius Telles de Melo, vulgo VN, de 24 anos, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Ele é apontado como segurança pessoal de Paulo David, o “Naval”, líder de uma das principais milícias que atua na região.



A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE). VN foi encontrado dentro de sua residência após denúncias.

O criminoso tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais e correu para a casa de uma vizinha. Segundo o delegado Willian Rodrigues, titular da especializada, VN pulou o muro da residência depois de ser cercado."Nós conseguimos cercar a casa e ele pulou, com um fuzil, para se esconder na casa de uma vizinha. Essa outra casa também foi cercada, a vizinha foi feita de escudo, mas ele se entregou, viu que não tinha como fugir", disse.De acordo com a Civil, VN possui um histórico criminal extenso, com passagens por roubo, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além de responsável pela segurança de Naval - que sucedeu o Pipito após sua morte - ele também é o chefe do GAT da organização criminosa."VN é um dos principais seguranças e o chefe do GAT daquela organização. O GAT é uma estrutura que a milícia tem que imita a Polícia Militar, o Grupo Ações Táticas, que é responsável por aqueles confrontos entre comunidades. Ele protege a comunidade onde atua como também invade outras comunidades", explicou o delegado.Durante a operação, foram apreendidos um fuzil, um colete balístico e roupas táticas, além de um veículo e uma motocicleta roubados.O segurança atuava diretamente na proteção de Naval e na logística das operações criminosas da milícia.