O táxi colidiu em um poste na Avenida das Américas, na Barra - Divulgação/COR

Publicado 11/10/2024 08:22

Rio - Um grave acidente deixou um morto e outros quatro feridos após um táxi colidir em um poste na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 3h30. Das quatro vítimas feridas, Edvaldo Ferreira S. Junior, de 28 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. As demais ainda não foram identificadas e receberam atendimento no local.

O homem que morreu era um dos passageiros. A identificação dele também não foi divulgada até o momento. Pelas imagens é possível ver que o veículo ficou parcialmente destruído, enquanto o poste foi arrancado com a força do impacto. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da pista lateral precisou ser interditada no sentido Recreio, na altura do Memorial Barra Centro Médico.