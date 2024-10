Famílias buscam presentes para o Dia das Crianças na Saara - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Famílias buscam presentes para o Dia das Crianças na SaaraPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 11/10/2024 06:00

Rio - O Dia das Crianças movimenta a associação dos comerciantes Saara, no Centro do Rio, às vésperas da data, comemorada em 12 de outubro. Adultos foram ao centro comercial nesta quinta-feira (10) em busca de presentes para os pequenos. Pais, mães, tias e madrastas buscavam um mimo para os familiares. Carrinhos e bonecas estavam entre os itens mais procurados.

Movimentação no Saara, centro do Rio De Janeiro para compras em comemoração ao dia da criança,neste proximo sábado (12). Pedro Teixeira/Agência O Dia

Jhany Oliveira, 41, aproveitou para levar a enteada Mirela, 7, às compras. "Ela vai fazer oito anos e já gosta de moda, vai ganhar uns brinquedinhos também", contou. As duas contaram que iriam escolher uma roupa, um sapato e um brinquedo como presentes.

As gêmeas Laura e Amanda ganham carrinhos da tia Andreia Pedro Teixeira/Agência O Dia

Tia das gêmeas Amanda e Laura de seis anos, Andreia Santos, 55, já havia comprado presente para as sobrinhas em uma loja online, mas ao saber que elas queriam um carrinho de boneca, resolveu levá-las à Saara. O item está entre os mais procurados este ano, segundo vendedoras do local. "Eu já comprei inclusive online um brinquedo, mas aí hoje uma delas falou que queria um outro. Como eu estava aqui por perto e elas são minhas únicas sobrinhas, resolvi passar para comprar", disse.

Aparecida Silva, 31, levou as filhas Alice Manuela, 3, e Agatha Sofia, 8, para comprar os presentes Pedro Teixeira/Agência O Dia

Moradora de Santa Teresa, Aparecida Silva, 31, levou as filhas Alice Manuela, 3, e Agatha Sofia, 8, para comprar os presentes. A mais velha, Agatha Sofia, optou por um kit para fazer miçangas, enquanto que a mais nova gosta de cozinha e optou por um conjunto de panelas de brinquedo. As meninas pediram para ir às compras e a mãe concordou. "Ainda vamos comprar mais um brinquedinho", revelou Aparecida.

Alice, de 7 anos, também pediu à mãe Rita Maria, 45 , para comprar o presente. "Eu que pedi para comprar meu presente", falou a menina, que levou pra casa um "parque aquático da sereia". Animada para brincar, ela já está liberada para aproveitar o brinquedo novo e não vai precisar esperar o dia 12 de outubro para abrir a embalagem.

João Pedro, 10, escolheu com o avô Mario Pires, 75, um kit de canetas para desenhar Pedro Teixeira/Agência O Dia

Já o menino João Pedro, de 10 anos, pediu ao avô Mario Pires, 75, que o levasse para as compras do Dia das Crianças. "Eu chamei ele para vir comprar um presente e ele veio comigo", contou João Pedro. O menino escolheu na Saara qual seria o seu presente: um kit de canetas para desenhar.

Rosângela Nunes encontrou a lousa-mágica, pedido da filha Pedro Teixeira/Agência O Dia

Rosângela Nunes, 46, se programou para ir cedo de Nova Iguaçu ao centro comercial da capital para comprar o presente dos dois filhos e de outra menina de onze anos, a quem ela amadrinhou. "Comprei três garrafas coloridas por R$ 20 e uma bola, que o meu filho adora", revela.

As garrafas vêm com adesivos para customização. Durante a entrevista ao DIA, Rosângela encontrou o presente que a filha havia encomendado: uma lousa mágica para desenhar. "Ela queria uma lousa com orelhinha, mas vou estilizar, vai ficar legal. Já vim com as encomendas todas e estou caçando. Está valendo a pena, só falta uma maquiagem", completou.

Para o presidente do Conselho Empresarial do Varejo da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Juedir Teixeira, a estimativa para este ano é de aumento entre 4 a 5% em relação às vendas do ano passado.



O especialista pondera que dois fatores afetam o segmento de vendas para crianças: a mudança no perfil demográfico brasileiro e a febre das "bets".



"Em função da mudança demográfica, há uma tendência de diminuição das vendas para esse segmento, esse é um fator que a gente analisa. Outro fator que influencia as vendas são as bets, que tiram dinheiro que iria para a compra e prejudica o varejo de forma bem acentuada", analisa Juedir Teixeira.

CNC prevê movimentação de R$ 752 milhões no Estado do Rio



A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que a data movimente R$ 752 milhões no comércio varejista do Rio de Janeiro este ano. A estimativa é de uma concentração maior no volume de vendas nos segmentos de vestuário e calçados, seguidos pelos de eletroeletrônicos e brinquedos.



"Em volume de vendas, o Dia das Crianças, fica atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. A contratação temporária, por necessidade de mão de obra extra em datas comemorativas, é sempre importante para o mercado de trabalho, por ser uma possibilidade de efetivação", avaliou a secretária estadual interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio, Fernanda Curdi.

O resultado esperado é 11,4% maior do que as vendas registradas em 2023, quando a previsão foi de R$ 675 milhões.