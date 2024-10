Movimentação policial nos arredores das comunidades do Fallet e Morro dos Prazeres, na Região Central - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Movimentação policial nos arredores das comunidades do Fallet e Morro dos Prazeres, na Região CentralReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 11/10/2024 10:19 | Atualizado 11/10/2024 10:40

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação nesta sexta-feira (11) nas comunidades do Fallet e Fogueteiro, em Rio Comprido, e nos morros dos Prazeres e Coroa, em Santa Teresa, todos na Região Central do Rio. Segundo moradores, houve intenso tiroteio na região durante o início da manhã.

fotogaleria

De acordo com a corporação, agentes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam na região. Até o momento, não há registro de prisão ou operação."A PM resolveu tocar o terror em Santa Teresa. Estão desde às 6h dando tiro na rua principal do bairro para o Morro dos Prazeres", reclamou um morador da região.