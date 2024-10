Previsão é de tempo nublado e com chuva nesta sexta-feira (11) - Divulgação / Agência O Dia

Publicado 11/10/2024 10:15 | Atualizado 11/10/2024 10:40

Rio - De acordo com previsão do Alerta Rio, a sexta-feira (11) e o sábado (12) serão de muita nebulosidade, com ventos moderados e ocasionalmente fortes. De forma geral, deve chover com intensidade fraca a moderada, mas com chances de pancadas de chuva com raios ao longo destes dias.

A temperatura nesta sexta vai oscilar entre 19°C e 27°C, com previsão de pancadas isoladas de chuva e vento moderado a forte na parte da noite.



O feriado de Nossa Senhora Aparecida, no sábado (12), seguirá com tempo nublado a encoberto e com grandes chances de chuva com raios na madrugada e na parte da manhã, além de ventos moderados a fortes. A mínima pode chegar a 17°C e a máxima a 27°C.



A frente fria continua no domingo (13), com previsão de chuva fraca e isolada a qualquer momento do dia, céu nublado. O tempo esfria mais um pouco, com mínima de 16°C e máxima de 24°C, mas com ventos fracos a moderados.



Na segunda-feira (14), a semana começa com o tempo ainda cinza, de parcialmente nublado a nublado, mas sem chuva. A temperatura, porém, oscila para baixo novamente e a mínima deve chegar a 14°C, com máxima de 24°C. Os ventos continuam fracos a moderados.

Prevenção de ventos fortes

Como há a chance de ventos fortes nas próximas horas, o Centro de Operações do Rio publicou uma série de recomendações de segurança para prevenção. São elas:



- Não ficar embaixo de árvores e coberturas metálicas

- Evitar esportes ao ar livre

- Não passar sob cabos elétricos, andaimes e escadas

- Fechar o registro de gás da casa

- Não deixar objetos soltos no quintal

- Evitar contato com cabos ou redes elétricas caídas