Material apreendido na ação - Reprodução

Publicado 10/10/2024 11:45 | Atualizado 10/10/2024 12:16

Rio - Quatro criminosos foram presos, nesta quinta-feira (10), após confronto com policiais militares no Morro do Urubu, entre os bairros Pilares e Tomás Coelho, na Zona Norte. Durante tentativa de fuga, os bandidos obrigaram uma vítima a ajudá-los.



Segundo a corporação, agentes do 3º BPM (Méier) patrulhavam a comunidade quando foram atacados a tiros e reagiram. Cessados os disparos, os militares encontraram os homens junto ao refém. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, uma granada, dois rádios comunicadores e drogas.

Apesar do susto, a vítima não ficou ferida. A ocorrência foi encaminhada à 24ª DP (Piedade).