O complexo tem 234 mil metros quadrados e recebeu cerca de R$ 220 milhões em investimentos - Beto Soares/ Prefeitura do Rio

O complexo tem 234 mil metros quadrados e recebeu cerca de R$ 220 milhões em investimentos Beto Soares/ Prefeitura do Rio

Publicado 12/10/2026 17:04

Parque Oeste Ana Gonzaga, em Inhoaíba , teve as obras concluídas e ganhou novos equipamentos de esporte e lazer. A última etapa foi inaugurada nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças.

Entre as novidades estão uma cascata com mais de 1,1 mil metros quadrados, quadras esportivas, área infantil e quiosques. O complexo, que fica na Zona Oeste, tem 234 mil metros quadrados e recebeu cerca de R$ 220 milhões em investimentos desde o início da implantação.

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A cascata é um dos principais atrativos da nova área. A estrutura tem capacidade para 200 mil litros de água, que passam por tratamento e são reutilizados. Um prédio de apoio com 855 metros quadrados também foi construído. O espaço tem vestiários e área de alimentação.



A nova etapa inclui duas quadras poliesportivas, uma quadra de areia e uma Academia da Terceira Idade. A área infantil e de convivência ocupa quase 4 mil metros quadrados e reúne brinquedos, espaços para descanso e pontos de sombra. Três quiosques também foram instalados.



Durante a inauguração, o prefeito do Rio Eduardo Cavaliere destacou a oferta de espaços públicos para a população da região.



“O Parque Oeste Ana Gonzaga amplia o acesso da população ao esporte e ao lazer na Zona Oeste. E, neste Dia das Crianças, inauguramos a cascata do parque para elas se divertirem”, declarou. A cascata é um dos principais atrativos da nova área. A estrutura tem capacidade para 200 mil litros de água, que passam por tratamento e são reutilizados. Um prédio de apoio com 855 metros quadrados também foi construído. O espaço tem vestiários e área de alimentação.A nova etapa inclui duas quadras poliesportivas, uma quadra de areia e uma Academia da Terceira Idade. A área infantil e de convivência ocupa quase 4 mil metros quadrados e reúne brinquedos, espaços para descanso e pontos de sombra. Três quiosques também foram instalados.Durante a inauguração, o prefeito do Rio Eduardo Cavaliere destacou a oferta de espaços públicos para a população da região.“O Parque Oeste Ana Gonzaga amplia o acesso da população ao esporte e ao lazer na Zona Oeste. E, neste Dia das Crianças, inauguramos a cascata do parque para elas se divertirem”, declarou.





Piscina olímpica e equipamentos educacionais



O parque também abriga a piscina olímpica utilizada nos



Em março deste ano, o espaço ganhou um mirante de 250 metros de extensão, instalado no ponto mais alto do terreno e com vista para o complexo.



A área também reúne unidades de educação. O Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professor José Mauro da Silva foi inaugurado em julho e atende 300 crianças da creche à pré-escola. Em agosto, entrou em funcionamento o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) General Miranda Filho, com capacidade para 720 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.



O complexo conta ainda com uma base da Divisão de Elite da Guarda Municipal, a Força Municipal, e um prédio administrativo destinado aos profissionais responsáveis pelo funcionamento do espaço.



O secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, afirmou que a entrega da nova área aquática amplia as opções de lazer, especialmente para as crianças nos dias de calor.



“Estamos concluindo esse projeto fantástico, que transformou essa região dentro da política de expansão e criação de novos parques públicos e urbanos na nossa cidade. É a entrega de novo espaço aquático para que as pessoas, principalmente as crianças, possam se refrescar em dias de calor intenso”, disse.



O parque também abriga a piscina olímpica utilizada nos Jogos Rio 2016 . Incorporada ao complexo em dezembro de 2025, a estrutura tem 50 metros de comprimento e medidas oficiais. O equipamento oferece aulas gratuitas de natação e hidroginástica.Em março deste ano, o espaço ganhou um mirante de 250 metros de extensão, instalado no ponto mais alto do terreno e com vista para o complexo.A área também reúne unidades de educação. O Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professor José Mauro da Silva foi inaugurado em julho e atende 300 crianças da creche à pré-escola. Em agosto, entrou em funcionamento o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) General Miranda Filho, com capacidade para 720 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.O complexo conta ainda com uma base da Divisão de Elite da Guarda Municipal, a Força Municipal, e um prédio administrativo destinado aos profissionais responsáveis pelo funcionamento do espaço.O secretário municipal de Infraestrutura, Wanderson Santos, afirmou que a entrega da nova área aquática amplia as opções de lazer, especialmente para as crianças nos dias de calor.“Estamos concluindo esse projeto fantástico, que transformou essa região dentro da política de expansão e criação de novos parques públicos e urbanos na nossa cidade. É a entrega de novo espaço aquático para que as pessoas, principalmente as crianças, possam se refrescar em dias de calor intenso”, disse.

Área abrigava antiga fazenda





O terreno onde funciona o Parque Oeste fazia parte da antiga Fazenda Inhoaíba, ligada à família Gonzaga. A propriedade foi doada por Ana Gonzaga em 1930 e passou a abrigar um orfanato dois anos depois.



A primeira fase do parque foi aberta ao público em setembro de 2024. Na ocasião, foram entregues a Escada das Águas Roberto Burle Marx, com 88 degraus, a Nave do Conhecimento e uma pista de skate preparada para as modalidades street, bowl e pump track.



O conjunto também recebeu um campo de futebol society, um ginásio poliesportivo e o Palco Zeca do Trombone, destinado a eventos. O Palácio Oeste, antigo casarão reformado para abrigar a administração municipal na região, passou a integrar o complexo.



Outra estrutura entregue foi uma bacia de retenção com capacidade para armazenar 18 milhões de litros de água da chuva. O projeto do parque foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), e as obras ficaram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.