Mariana Queiroz de Carvalho está desaparecidaDivulgação
Desaparecimento de estudante em Nova Iguaçu completa 11 dias
Mariana Queiroz de Carvalho, de 11 anos, sumiu após sair de casa para ir ao colégio, no bairro Ipiranga; policiais e bombeiros fazem buscas
Ataque a tiros durante festa de 15 anos deixa um morto em Manguinhos
Bruno Marques, de 46 anos, foi baleado na comunidade do Amorim; testemunhas relatam que ocupantes de uma moto procuraram um homem antes dos disparos
Dono de bar é assassinado após discussão com policial no Cachambi
Willyan Curado da Silva foi baleado no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade; PM alegou legítima defesa
Homem é preso suspeito de envenenar bolo para festa infantil
Bolinhas encontradas sobre o doce levantaram a hipótese do uso de chumbinho; caso aconteceu em Oswaldo Cruz
Parque Oeste recebe cascata e novos espaços de lazer
Ultima etapa das obras foi inaugurada nesta segunda-feira (12) pela Prefeitura do Rio
Homem que atuava como figurante é preso após condenação por estupro
Ele foi localizado por policiais civis nos estúdios da emissora, em Vargem Pequena
Ex-subprefeito abre o verbo em livro: 'O Rio precisa ser resgatado'
Thiago Barcellos conta os bastidores da política em 'Cidade Refém — Facções, milícias e políticos: O Rio foi sequestrado'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.