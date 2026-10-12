Mariana Queiroz de Carvalho está desaparecida - Divulgação

Mariana Queiroz de Carvalho está desaparecidaDivulgação

Publicado 12/10/2026 14:44

Policiais civis e bombeiros seguem em busca do paradeiro de Mariana Queiroz de Carvalho , de 11 anos, que desapareceu há 11 dias, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina sumiu depois de sair de casa para ir à escola, no bairro Ipiranga.

Segundo familiares, a criança usava um uniforme da rede municipal de ensino e carregava uma mochila lilás quando o desaparecimento ocorreu, no último dia 1º. Mariana não teria nem chegado no colégio.

Desde então, parentes e amigos fazem um movimento nas redes sociais em busca de chamar atenção para o caso, com o objetivo de encontrá-la. Moradores do bairro já realizaram manifestações para cobrar um maior empenho das autoridades.

No último dia 6, investigadores da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e bombeiros, com o auxílio de vizinhos, encontraram pedaços de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à casa da família. O material foi levado para realização de perícia.

No último fim de semana, parte de sua residência pegou fogo. Segundo depoimento da mãe à polícia, ela ficou desesperada por não conseguir encontrar a filha e decidiu queimar algumas roupas da menina. Esse ato gerou o incêndio.

O setor de Descoberta de Paradeiros da especializada segue investigando o caso. De acordo com a Polícia Civil, os pais de Mariana já prestaram depoimento na unidade. A corporação informou ainda que outras testemunhas serão ouvidas no decorrer da apuração.

Os agentes continuam realizando diligências para localizá-la. As buscas contam com o apoio de militares do Corpo de Bombeiros.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Mariana pode entrar em contato com o Programa Desaparecidos, pelo WhatsApp (21) 98849-6254 ou pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177 (interior). O anonimato é garantido.

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) também se colocou à disposição para receber informações, por meio dos telefones (21) 2286-8337, (21) 98596-5296 e (21) 99400-7704.

Morte de menina

De acordo com testemunhas, ela estava sob os cuidados dos irmãos adolescentes quando desapareceu. A mãe teria saído para levar a avó ao médico e o pai estaria trabalhando. O caso foi registrado na 62ª DP (Imbariê).