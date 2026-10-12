Inauguração da Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana - Divulgação

Inauguração da Praça Sarah Kubitschek, em CopacabanaDivulgação

Publicado 12/10/2026 12:26

A Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, foi reinaugurada nesta segunda-feira (12) após passar por obras de revitalização. A intervenção, realizada pela Secretaria Municipal de Conservação , incluiu a instalação de novos equipamentos de lazer, melhorias de acessibilidade e a retirada de um muro que separava visualmente o espaço da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A proposta é ampliar o uso da praça por moradores e frequentadores do bairro.

Localizada entre as ruas Djalma Ulrich e Almirante Gonçalves, a praça recebeu melhorias no piso, rampas de acessibilidade, novos bancos, mesas de xadrez e brinquedos. Entre as novidades estão equipamentos adaptados para pessoas com dificuldades de locomoção, uma academia da terceira idade e um parquinho infantil acessível. O espaço também ganhou um parcão, área destinada aos animais de estimação.

A retirada do muro foi uma das principais mudanças promovidas durante a obra. Segundo a Prefeitura, a medida ampliou a integração visual e física da praça com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, facilitando o acesso e aumentando a visibilidade do espaço para quem circula pela região.

O prefeito Eduardo Cavaliere participou da inauguração e afirmou que a entrega faz parte das ações do município voltadas à recuperação de espaços públicos e à melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Mais uma praça inaugurada, mais um espaço revitalizado para os moradores de Copacabana. Essa entrega simboliza nosso compromisso com a transformação da cidade, com investimentos que melhoram a qualidade de vida da população. E podem ter certeza: estamos apenas começando, ainda vamos fazer muito mais pelo Rio de Janeiro”, declarou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação, a revitalização buscou atender a diferentes faixas etárias e ampliar as possibilidades de convivência no local. A instalação de brinquedos acessíveis e de equipamentos para atividades físicas pretende permitir que crianças, idosos e pessoas com deficiência também utilizem o espaço.

O secretário municipal de Conservação, Diego Vaz, destacou a importância da ocupação das praças pela população como forma de contribuir para a conservação desses ambientes e aumentar a circulação de pessoas.

“A melhor forma de acabar com o abandono e a violência de uma praça é transformá-la em um espaço de uso para diversos públicos. Por isso, quando ocupamos um espaço público como esse, espantamos a criminalidade e trazemos mais vida para a região. Nessa praça, vamos permitir que ela seja bem aproveitada por pessoas da melhor idade, crianças e pessoas com necessidades especiais”, afirmou.

A intervenção atendeu a uma antiga reivindicação de moradores e comerciantes de Copacabana. Segundo a Prefeitura, a população participou da definição do projeto por meio de consultas e reuniões, nas quais foram discutidas as necessidades de quem utiliza a praça e vive no entorno.

Com a conclusão das obras, a Praça Sarah Kubitschek passa a contar com estrutura voltada ao lazer, à prática de atividades físicas e à convivência entre moradores. A requalificação também busca tornar o espaço mais acessível e integrado à movimentação de uma das principais avenidas do bairro.