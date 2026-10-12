Um fuzileiro naval da Marinha foi resgatado por policiais militares depois de ser sequestrado, agredido e mantido sob ameaça de morte, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes detiveram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.
O crime aconteceu no bairro Jardim Catarina, uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV). Segundo a Polícia Militar, o segundo sargento Diogo de Araújo Félix de Souza estava sendo mantido amarrado e vinha sofrendo ameaças de execução.
Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam informações sobre o sequestro do militar e foram ao local em busca de resgatá-lo. Agentes encontraram o homem, ferido por escoriações, na Rua Expedicionário Moisés de Oliveira. Ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.
Durante a ação, houve registro de tiroteio. Os PMs detiveram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Com elas, foram apreendidos três rádios transmissores, entorpecentes e uma moto, modelo Honda XRE.
"Uma ação rápida e decisiva dos policiais do 7º BPM foi fundamental para salvar a vida de um militar da Marinha do Brasil. Mais do que combater o crime, nossa missão é preservar vidas!", disse o batalhão em postagem nas redes sociais.
De acordo com a Polícia Civil, um homem e dois adolescentes foram conduzidos à 74ª DP (Alcântara), sendo o primeiro autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas e os menores autuados por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e associação para o tráfico de drogas.
A corporação informou que as diligências estão em andamento para apurar a tortura sofrida pelo militar da Marinha.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Bope realizava uma abordagem a um carro na Rua Guilherme Moreira, na fronteira entre os bairros. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) viram a movimentação e, devido à baixa luminosidade no local, teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa. Eles atiraram contra os agentes do Bope.
O subtenente Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, e outros cinco policiais foram atingidos, sendo quatro do Bope e um do 18º BPM. O grupo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Gláucio chegou já sem vida no hospital. Dos outros cinco agentes, três receberam alta. Dois passaram por cirurgia e continuaram internados com quadro estável.
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