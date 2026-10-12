Uma motocicleta e drogas foram apreendidas com os suspeitos - Reprodução / Redes Sociais

Uma motocicleta e drogas foram apreendidas com os suspeitosReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/10/2026 08:33

Um fuzileiro naval da Marinha foi resgatado por policiais militares depois de ser sequestrado, agredido e mantido sob ameaça de morte, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio . Os agentes detiveram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

O crime aconteceu no bairro Jardim Catarina, uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV). Segundo a Polícia Militar, o segundo sargento Diogo de Araújo Félix de Souza estava sendo mantido amarrado e vinha sofrendo ameaças de execução.

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam informações sobre o sequestro do militar e foram ao local em busca de resgatá-lo. Agentes encontraram o homem, ferido por escoriações, na Rua Expedicionário Moisés de Oliveira. Ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Durante a ação, houve registro de tiroteio. Os PMs detiveram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Com elas, foram apreendidos três rádios transmissores, entorpecentes e uma moto, modelo Honda XRE.

"Uma ação rápida e decisiva dos policiais do 7º BPM foi fundamental para salvar a vida de um militar da Marinha do Brasil. Mais do que combater o crime, nossa missão é preservar vidas!", disse o batalhão em postagem nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, um homem e dois adolescentes foram conduzidos à 74ª DP (Alcântara), sendo o primeiro autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas e os menores autuados por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e associação para o tráfico de drogas.



A corporação informou que as diligências estão em andamento para apurar a tortura sofrida pelo militar da Marinha.

Morte de PM na Zona Sudoeste do Rio

Um subtenente do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) morreu após ser baleado em um tiroteio envolvendo outros policiais militares , neste domingo (11), na divisa da Gardênia Azul com a Freguesia, na Zona Sudoeste do Rio. Outros cinco agentes ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Bope realizava uma abordagem a um carro na Rua Guilherme Moreira, na fronteira entre os bairros. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) viram a movimentação e, devido à baixa luminosidade no local, teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa. Eles atiraram contra os agentes do Bope.

O subtenente Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, e outros cinco policiais foram atingidos, sendo quatro do Bope e um do 18º BPM. O grupo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que Gláucio chegou já sem vida no hospital. Dos outros cinco agentes, três receberam alta. Dois passaram por cirurgia e continuaram internados com quadro estável.