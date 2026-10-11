Animal despertou curiosidade - Rodrigo Waves/Arquivo pessoal

Animal despertou curiosidadeRodrigo Waves/Arquivo pessoal

Publicado 11/10/2026 17:45





O primeiro registro ocorreu por volta das 11h, na Praia do Recanto, nas proximidades da Pedra do Elefante. Cerca de duas horas depois, às 12h50, o animal foi avistado perto da base da Defesa Civil de Itaipuaçu.

Um elefante-marinho chamou a atenção de moradores e turistas ao aparecer em praias de Itaipuaçu, em Maricá , na Região Metropolitana, neste domingo (11). O animal foi visto descansando na areia em dois momentos e, pouco depois, voltou ao mar. A Guarda Civil de Maricá isolou a área para evitar o contato com banhistas.O primeiro registro ocorreu por volta das 11h, na Praia do Recanto, nas proximidades da Pedra do Elefante. Cerca de duas horas depois, às 12h50, o animal foi avistado perto da base da Defesa Civil de Itaipuaçu.

O influenciador Rodrigo Waves, que registrou a passagem do mamífero, publicou imagens nas redes sociais e descreveu a visita como rápida. “O animal rapidamente voltou para o mar. Assim que chegou à areia, ficou ali, fez umas poses, mostrou toda a sua beleza e imponência e seguiu viagem”, relatou.

A aparição despertou a curiosidade de quem estava na região. No registro, Rodrigo também comentou a curiosidade dos moradores sobre o próximo destino do animal. “Os moradores aqui estão na maior expectativa em qual praia ele pode surgir. Cordeirinho, região da Barra de Maricá, Jaconé, qual é o próximo destino?”, disse.





Animal pode ser o mesmo visto em outras praias



A presença do elefante-marinho levantou a hipótese de que seja o mesmo exemplar avistado em praias de Niterói e de outros pontos da Região Metropolitana nas últimas semanas. Integrantes da consultoria ambiental Econservation também consideraram essa possibilidade. Até o momento, porém, não há confirmação de que se trate do mesmo animal.



Em seu relato, Rodrigo Waves lembrou que, no ano passado, um elefante-marinho também apareceu na região do Recanto e de Jaconé, em Maricá. Na ocasião, o animal permaneceu no local por um período maior, recebeu acompanhamento das autoridades e depois retornou ao mar.





Orientação é manter distância





Rodrigo explicou que elefantes-marinhos podem sair da água para descansar durante períodos de aproximadamente 24 a 48 horas antes de retomar o deslocamento. Por isso, a recomendação é não tentar tocar no animal nem interferir em seu comportamento.



A orientação também inclui evitar jogar água sobre o mamífero e impedir a aproximação de cães e outros animais domésticos. Caso ele seja avistado novamente, moradores devem acionar as autoridades competentes e respeitar o isolamento da área.



A presença desses animais em praias pode fazer parte de seus deslocamentos naturais. Mesmo quando parecem tranquilos, é importante manter distância para preservar a segurança das pessoas e o bem-estar do animal.