Animal despertou curiosidadeRodrigo Waves/Arquivo pessoal
O primeiro registro ocorreu por volta das 11h, na Praia do Recanto, nas proximidades da Pedra do Elefante. Cerca de duas horas depois, às 12h50, o animal foi avistado perto da base da Defesa Civil de Itaipuaçu.
Animal pode ser o mesmo visto em outras praias
A presença do elefante-marinho levantou a hipótese de que seja o mesmo exemplar avistado em praias de Niterói e de outros pontos da Região Metropolitana nas últimas semanas. Integrantes da consultoria ambiental Econservation também consideraram essa possibilidade. Até o momento, porém, não há confirmação de que se trate do mesmo animal.
Em seu relato, Rodrigo Waves lembrou que, no ano passado, um elefante-marinho também apareceu na região do Recanto e de Jaconé, em Maricá. Na ocasião, o animal permaneceu no local por um período maior, recebeu acompanhamento das autoridades e depois retornou ao mar.
Orientação é manter distância
Rodrigo explicou que elefantes-marinhos podem sair da água para descansar durante períodos de aproximadamente 24 a 48 horas antes de retomar o deslocamento. Por isso, a recomendação é não tentar tocar no animal nem interferir em seu comportamento.
A orientação também inclui evitar jogar água sobre o mamífero e impedir a aproximação de cães e outros animais domésticos. Caso ele seja avistado novamente, moradores devem acionar as autoridades competentes e respeitar o isolamento da área.
A presença desses animais em praias pode fazer parte de seus deslocamentos naturais. Mesmo quando parecem tranquilos, é importante manter distância para preservar a segurança das pessoas e o bem-estar do animal.
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