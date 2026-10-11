Provas de remo, canoagem e vela empolgaram o público na Ilha de VillegagnonReginaldo Pimenta / Agência O Dia
A programação esportiva começou pela manhã, às 8h, com o primeiro Campeonato de Drones. Às 8h30, ocorreu a largada da 35ª Meia Maratona de Canoagem. Já a primeira bateria da Regata de Veleiros Rádio Controlados começou às 9h, com disputas até as 11h30. Às 9h30, a largada da terceira Travessia de 10 quilômetros de Remo Escaler animou o público.
No período da tarde, a principal atração foi a largada da 81ª Regata Escola Naval, às 13h. A segunda bateria dos veleiros rádio controlados também ocorreu entre 13h e 15h30. Ao longo do dia, foram realizadas ainda cerimônias de premiação das competições, incluindo a meia maratona de canoagem e a Regata Marinhas Amigas, prevista para as 16h30.
Além das provas esportivas, o público aproveita diferentes atividades nas dependências da instituição. Entre as atrações estão exposições da Marinha e de patrocinadores, mostra de viaturas militares, carros antigos, oficina de canoagem, demonstrações de nautimodelismo e apresentações operativas de cães. A programação também inclui um espaço infantil e o Circuito Carioca de Gastronomia, Arte e Cultura, com opções para quem deseja aproveitar o evento além das competições.
As apresentações musicais começam pela manhã, com atividades do Grêmio de Música da Escola Naval previstas para os períodos das 10h às 11h e das 12h às 13h. O desfile de carros antigos está programado para as 11h e para as 14h. À tarde, entre 13h e 16h, ocorre uma roda de samba. Já às 16h, a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais se apresenta para o público.
O Museu e o Planetário da Escola Naval também recebem visitantes durante o evento, das 8h às 17h. Para participar das sessões do planetário, os interessados devem retirar os ingressos pelo aplicativo da 81ª Regata Escola Naval, na plataforma Sympla. As sessões ocorrem às 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h e 11h30, pela manhã, e às 15h, 15h30 e 16h, à tarde.
A Regata Escola Naval é realizada anualmente desde 1945, sem interrupções, segundo o informativo da organização. A competição ocorre tradicionalmente no segundo domingo de outubro, data escolhida para celebrar o Dia do Velejador. A prática dos esportes náuticos também integra a formação dos aspirantes da Escola Naval, instituição de ensino superior responsável pela preparação de futuros oficiais da Marinha do Brasil.
Nesta edição, o encontro também recebe cadetes de marinhas de sete países: Argentina, China, Espanha, Índia, Itália, Portugal e Reino Unido. A participação internacional reforça a integração entre as instituições navais e amplia a programação esportiva do evento.
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