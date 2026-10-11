Provas de remo, canoagem e vela empolgaram o público na Ilha de Villegagnon - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Provas de remo, canoagem e vela empolgaram o público na Ilha de VillegagnonReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/10/2026 15:40

A 81ª Regata Escola Naval acontecu neste domingo (11), na Ilha de Villegagnon, no Centro do Rio. Um dos eventos náuticos mais tradicionais do país, o encontro reuniu competições de vela, canoagem e remo, além de uma programação cultural e recreativa voltada para visitantes de diferentes idades. As atividades ocorreram das 8h às 17h.