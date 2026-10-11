Os animais estavam em gaiolas - Divulgação/Polícia Militar

Os animais estavam em gaiolasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 11/10/2026 17:14

Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam sete aves silvestres mantidas em cativeiro irregular. Elas foram resgatadas em um bar no bairro Segredo, em Guapimirim, na Região Metropolitana, neste domingo (11).





Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes foram ao estabelecimento, na Rua Orilho Picole, após receberem uma denúncia sobre a criação de pássaros em cativeiro. O proprietário autorizou a entrada dos policiais, que encontraram diversas gaiolas com animais da fauna silvestre.



Durante a fiscalização, os agentes verificaram que algumas aves possuíam licença. Os animais sem documentação foram apreendidos, junto com sete gaiolas, e encaminhados à delegacia para análise da autoridade policial. O caso foi registrado na unidade policial, que deverá avaliar as medidas cabíveis. LEIA MAIS: Corregedor derruba suspensão do canal 'Exército do Lula' Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes foram ao estabelecimento, na Rua Orilho Picole, após receberem uma denúncia sobre a criação de pássaros em cativeiro. O proprietário autorizou a entrada dos policiais, que encontraram diversas gaiolas com animais da fauna silvestre.Durante a fiscalização, os agentes verificaram que algumas aves possuíam licença. Os animais sem documentação foram apreendidos, junto com sete gaiolas, e encaminhados à delegacia para análise da autoridade policial. O caso foi registrado na unidade policial, que deverá avaliar as medidas cabíveis.

Tenente do Bope morre baleado



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Bope realizava uma abordagem a um carro na Rua Guilherme Moreira, na fronteira entre os bairros. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) viram a movimentação e, devido à baixa luminosidade no local, teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa. Eles atiraram contra os agentes do Bope.



O subtenente Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, e outros cinco policiais foram atingidos, sendo quatro do Bope e um do 18º BPM. O grupo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.

Gláucio não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre os estados de saúde dos outros feridos.

O agente era irmão de Héber Carvalho da Fonseca, um dos policiais mortos na megaoperação da Penha e do Alemão, que se tornou a ação mais letal da história do país. No dia 28 de setembro, o subtenente fez uma postagem dizendo que continuava com saudades do irmão, escrevendo um "até breve".

Gláucio deixou três filhos. Ele estava há 26 anos na corporação, sendo a maioria deles no Bope. Ainda não há informações sobre seu enterro.