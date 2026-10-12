Ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos neste sábado (10) - Reprodução / Instagram

Ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos neste sábado (10)Reprodução / Instagram

Publicado 12/10/2026 09:27





Ao longo da carreira, Edson também participou de novelas como "Por Amor" (1997), em que viveu o porteiro Fonseca, "História de Amor" (1995), "Água Viva" (1980), "Bebê a Bordo" (1988) e "Rainha da Sucata" (1990).



Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 25 de outubro de 1930, Edson se mudou para o Rio de Janeiro no início da década de 1950 para seguir carreira artística. Na cidade, estudou teatro com Paschoal Carlos Magno, ator, poeta, teatrólogo, diplomata e importante agitador cultural brasileiro, autor de obras como "Pierrot", "Amanhã Será Diferente" e "A Torrente". ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos no sábado (10). Conhecido por interpretar Heitor, motorista de Alma, interpretada pela atriz Marieta Severo, em "Laços de Família" (2000), o artista teve a morte anunciada pelo perfil Dublapédia Brasil. A causa não foi divulgada.Ao longo da carreira, Edson também participou de novelas como "Por Amor" (1997), em que viveu o porteiro Fonseca, "História de Amor" (1995), "Água Viva" (1980), "Bebê a Bordo" (1988) e "Rainha da Sucata" (1990).Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 25 de outubro de 1930, Edson se mudou para o Rio de Janeiro no início da década de 1950 para seguir carreira artística. Na cidade, estudou teatro com Paschoal Carlos Magno, ator, poeta, teatrólogo, diplomata e importante agitador cultural brasileiro, autor de obras como "Pierrot", "Amanhã Será Diferente" e "A Torrente".

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Edson também trabalhou como diretor de espetáculos. Entre as montagens estão "O Auto da Compadecida", de 1962, "Lampião" e "Sinhá Moça". No cinema, integrou os elencos de "Mineirinho Vivo ou Morto", de 1967, e "Quem Matou Pacífico?", de 1977.



Além da atuação, ele desenvolveu trabalhos como dublador e integrou o elenco da Herbert Richers a partir dos anos 1960.



A atriz Alcione Mazzeo, que foi casada com Chico Anysio e construiu uma relação de amizade com Edson nos bastidores da televisão e do teatro, lamentou a morte do ator nas redes sociais:

"É sempre doloroso perder alguém com quem compartilhamos vários momentos, tanto na vida quanto no trabalho, mas saber que finalmente encontrou o descanso merecido traz alívio ao meu coração. Nossa amizade viverá pra sempre em minha saudade, Edson Silva! Vá em paz, amigo querido", escreveu.

Narjara Turetta também recordou o colega. "Maravilhoso! Também não me lembrava que era dublador! Trabalhei com ele em novelas", comentou. Mari Saade lamentou: "Que notícia triste".

Além da teledramaturgia, os dois também tiveram trajetórias ligadas à dublagem. Na televisão, dividiram o elenco de produções como "Gente Fina" (1990), em que Narjara viveu Alessandra e Edson interpretou Gustavão, e "Um Sonho a Mais" (1985), na qual ela foi Suelen Amado e ele viveu Jaime.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral