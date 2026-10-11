Mônica Fonseca comentou a higiene pessoal de Daniel Erthal e Serginho HondjakoffReprodução / Instagram
"Ai, gente... Minha cama cheirosinha, botei até body splash. Eu não vi nenhum dos dois tomando banho hoje", reclamou Mônica. Rikardo Negro concordou e acrescentou: "Eu não vejo. Eles só vão na piscina e pronto."
Na sequência, Mônica ironizou o hábito dos colegas. "Eles acham que piscina é banho, mas banho é sabonete e água limpa", disparou.
A peoa também afirmou que não se incomoda com o fato de Daniel deitar em sua cama, desde que esteja limpo, e ampliou a crítica a Serginho. "Não me importo que deite, mas limpinho, né? Só que esses dois são porcos", disse. Igor Monteiro concordou: "São."
Mônica voltou a falar especificamente sobre Serginho e afirmou que não o viu tomar banho naquele dia. "Serginho mesmo não toma banho. Hoje eu não vi ele tomando banho", declarou. Igor respondeu que também não havia visto. "Só fica lá no sol com aquele barrigão", completou a peoa.
O comentário aconteceu poucos dias após a terceira eliminação da temporada. Renê Thristan deixou o reality na quinta-feira (8), com 20,04% dos votos para ficar, enquanto Ariela Carasso e Thaíde permaneceram na disputa.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral