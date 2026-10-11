Mônica Fonseca comentou a higiene pessoal de Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff - Reprodução / Instagram

Mônica Fonseca comentou a higiene pessoal de Daniel Erthal e Serginho HondjakoffReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2026 09:11





"Ai, gente... Minha cama cheirosinha, botei até body splash. Eu não vi nenhum dos dois tomando banho hoje", reclamou Mônica. Rikardo Negro concordou e acrescentou: "Eu não vejo. Eles só vão na piscina e pronto."



Na sequência, Mônica ironizou o hábito dos colegas. "Eles acham que piscina é banho, mas banho é sabonete e água limpa", disparou. Mônica Fonseca reclamou da higiene de Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff durante uma conversa em " A Fazenda 18 " neste domingo (11). A peoa fez cara de nojo ao falar de Daniel, que atualmente está dormindo em sua cama, e disse não ter visto os dois tomando banho."Ai, gente... Minha cama cheirosinha, botei até body splash. Eu não vi nenhum dos dois tomando banho hoje", reclamou Mônica. Rikardo Negro concordou e acrescentou: "Eu não vejo. Eles só vão na piscina e pronto."Na sequência, Mônica ironizou o hábito dos colegas. "Eles acham que piscina é banho, mas banho é sabonete e água limpa", disparou.

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A peoa também afirmou que não se incomoda com o fato de Daniel deitar em sua cama, desde que esteja limpo, e ampliou a crítica a Serginho. "Não me importo que deite, mas limpinho, né? Só que esses dois são porcos", disse. Igor Monteiro concordou: "São."



Mônica voltou a falar especificamente sobre Serginho e afirmou que não o viu tomar banho naquele dia. "Serginho mesmo não toma banho. Hoje eu não vi ele tomando banho", declarou. Igor respondeu que também não havia visto. "Só fica lá no sol com aquele barrigão", completou a peoa.



O comentário aconteceu poucos dias após a terceira eliminação da temporada. Renê Thristan deixou o reality na quinta-feira (8), com 20,04% dos votos para ficar, enquanto Ariela Carasso e Thaíde permaneceram na disputa. A peoa também afirmou que não se incomoda com o fato de Daniel deitar em sua cama, desde que esteja limpo, e ampliou a crítica a Serginho. "Não me importo que deite, mas limpinho, né? Só que esses dois são porcos", disse. Igor Monteiro concordou: "São."Mônica voltou a falar especificamente sobre Serginho e afirmou que não o viu tomar banho naquele dia. "Serginho mesmo não toma banho. Hoje eu não vi ele tomando banho", declarou. Igor respondeu que também não havia visto. "Só fica lá no sol com aquele barrigão", completou a peoa.O comentário aconteceu poucos dias após a terceira eliminação da temporada. Renê Thristan deixou o reality na quinta-feira (8), com 20,04% dos votos para ficar, enquanto Ariela Carasso e Thaíde permaneceram na disputa.

Na divisão atual da sede, o Grupão reúne Fran Almeida, Igor Monteiro, Jottapê, Mônica Fonseca, Rikardo Negro e Thaíde. Já Ana Bruna Avila, Daniel Erthal, Darlin Ferrattry, Serginho Hondjakoff e Tina Calamba formam o Quinteto, que costuma se aproximar do Trio, composto por Ariela Carasso, Jônatas Faro e Maíra Charken.

Após a eliminação de Renê Thristan, o antigo Quarteto passou a ter Alfredo Amaral, Eduarda Braum e Gabriel Torres. Lucas Bissoli e Renata Del Bianco mantêm uma parceria mais neutra, enquanto Gabriel também já declarou que prefere jogar sozinho.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Larissa Amaral