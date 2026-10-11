Sabrina Sato recebeu mensagem carinhosa de Fausto Silva - Reprodução/TV Globo

Sabrina Sato recebeu mensagem carinhosa de Fausto SilvaReprodução/TV Globo

Publicado 11/10/2026 17:56

Faustão surpreendeu Sabrina Sato com um recado durante o programa "Em Família com Eliana", exibido neste domingo (11) na TV Globo. No depoimento, o veterano relembrou o início da carreira da artista no balé do "Domingão" nos anos 2000 e elogiou a determinação da apresentadora desde a juventude.

fotogaleria

"Uma das pessoas mais queridas do Brasil. Ela começou no balé do Faustão e demonstrou naquela época toda a dedicação de uma garota que veio do interior disposta a fazer sucesso. E ela conseguiu. Seja como repórter, apresentadora, no mundo do carnaval, da publicidade... ela é um furacão de amor à vida e de praticar essa atividade", disse ele.

Emocionada, a artista agradeceu a mensagem carinhosa do veterano. "Que lindo, Faustão! Nós te amamos muito. Além de ser o maior de todos, ele é muito generoso. Eu sou muito fã".

Durante participação no programa, Sabrina abriu as portas de sua residência no interior de São Paulo e relembrou o início da carreira. Acompanhada do marido, Nicolas Prattes, ela celebrou a segunda gestação e adiantou que pretende desfilar como rainha de bateria da Vila Isabel e Gaviões da Fiel após o nascimento do menino.

"No carnaval, eu me sinto tão livre, tão feliz. E eu consigo conciliar a maternidade com o carnaval, acho que dou conta disso tudo, tendo o apoio do Nicolas e da família toda", afirmou. Ela também revelou o que ouviu do marido sobre a decisão. "O Nicolas falou assim para mim: 'vai sambar que eu cuido dele'".

Em setembro, a apresentadora entregou a previsão para a chegada do caçula. "Meu bebê deve nascer entre o Natal e o Réveillon. Se ele for como a Zoe, pode nascer até janeiro. Mas acho que a barriga está grande para seis meses e não deve ficar até janeiro", palpitou.

Ela ainda contou que estava começando a planejar o quartinho do bebê. "Todo mundo fala que com o segundo filho a gente relaxa. Estou com seis meses de gestação e só comecei a resolver o quartinho do bebê agora. Nem enxoval ainda tem. Preciso da ajuda de vocês porque estou atrasada", declarou.