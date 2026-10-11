Sabrina Sato recebeu mensagem carinhosa de Fausto SilvaReprodução/TV Globo
Sabrina Sato se emociona com homenagem de Faustão
Veterano surgiu em depoimento relembrando o início da carreira da apresentadora como bailarina do 'Domingão'
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'TV Globinho' volta à Globo e provoca nostalgia nas redes sociais
Especial deste sábado (10) reuniu desenhos clássicos e teve Geovanna Tominaga, Letícia Colin, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr
Renata Vasconcellos tem crise de tosse ao vivo no 'Jornal Nacional'
Jornalista interrompeu notícia, pediu desculpas e retomou a apresentação do telejornal desta sexta-feira (9)
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