Ex-vereador Amarildo estava desaparecido desde quinta-feira (8) - Reprodução / Redes Sociais

Ex-vereador Amarildo estava desaparecido desde quinta-feira (8)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/10/2026 10:38

O ex-vereador de Tanguá , Amarildo Henrique do Nascimento, de 59 anos, foi encontrado morto, dentro de um carro capotado embaixo de uma ponte, na Rodovia Governador Mário Covas, a BR-101, na divisa das cidades de Tanguá e Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, na tarde deste domingo (11). A vítima estava desaparecida.

De acordo com familiares, Amarildo desapareceu entre quinta-feira (8) e sexta-feira (9). Nesse período, os parentes receberam diversas informações falsas sobre seu paradeiro e pediram cuidado à população sobre compartilhamento de notícias.

Por volta das 16h deste domingo (11), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou um veículo capotado dentro d'água, embaixo de uma ponte, no km 271 da BR-101, no sentido Rio Bonito. Os agentes localizaram um cadáver no carro.

O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito). Ao O DIA, o delegado Renato Perez, titular da distrital, disse que a remoção do corpo aconteceu após às 22h devido a dificuldade de acesso ao local. A identificação da vítima saiu por volta das 10h50 desta segunda-feira (12).

O desaparecimento já era apurado pela 70ª DP (Tanguá), que prosseguirá com as investigações depois do encontro do carro e do corpo.

Carreira na política

Amarildo disputou cinco vezes o cargo de vereador de Tanguá. Em 2012, foi eleito pelo Partido Humanista da Solidariedade (PSH). Em 2004 e 2008 - pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - e em 2024 - por meio do Progressistas (PP) - ficou como suplente. Em 2016, pelo Democratas (DEM), não se elegeu.

O homem é natural de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Mudou-se ainda criança para a cidade de Tanguá. Técnico de Contabilidade e Administração, já ocupou a vice-presidência da Câmara de Vereadores do município e atuou nas nas Comissões de Saúde, Educação, Esporte e Lazer.

Em setembro de 2026, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) concedeu o diploma Ulysses Guimarães ao ex-vereador. A menção honrosa foi uma proposta do deputado estadual Vinicius Cozzolino (PSD).



Caso semelhante

Com a morte de Amarildo confirmada, Tanguá perdeu a segunda pessoa envolvida com política no município em um intervalo de menos de dois meses.

Em agosto, o vereador de Tanguá, Alexsandro Gusmão Duarte, conhecido como Sandrinho Oficina do Som (PP), de 45 anos, foi assassinado a tiros, no Centro da cidade . Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas apontaram que criminosos chegaram em um veículo, pararam na frente do estabelecimento onde Sandrinho estava - na Rua Manoel João Gonçalves - e atiraram, fugindo em seguida. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pedestres prestando os primeiros socorros.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.