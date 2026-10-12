Condenado foi levado para a DRFA - Reprodução/Polícia Civil

Condenado foi levado para a DRFAReprodução/Polícia Civil

Publicado 12/10/2026 16:36

Policiais civis prenderam, na manhã desta segunda-feira (12), um homem de 37 anos condenado por estupro de vulnerável. Ele foi encontrado em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste, e ainda tem oito anos de prisão a cumprir.





A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). Segundo a Polícia Civil, os investigadores chegaram ao paradeiro do condenado após um trabalho de inteligência e monitoramento.



O homem foi localizado nos estúdios da Record TV, na Estrada dos Bandeirantes, onde trabalhava como figurante. Os policiais chegaram ao local por volta das 10h e confirmaram a existência de um mandado de prisão contra ele.



A ordem foi expedida pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio. De acordo com a polícia, a condenação é definitiva, ou seja, não cabe mais recurso. A pena restante é de oito anos de reclusão, em regime semiaberto.



O crime está previsto no artigo 217-A do Código Penal e envolve atos sexuais com menores de 14 anos ou outras pessoas consideradas vulneráveis nos termos da lei. O estupro de vulnerável é classificado como crime hediondo.



Após a prisão, o homem foi levado para a sede da DRFA-CAP para os procedimentos legais. Ele ficará à disposição da Justiça.



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa do condenado e com a assessoria da Record Rio. LEIA MAIS: Ato em apoio a Lula ocupa a Avenida Atlântica, em Copacabana A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). Segundo a Polícia Civil, os investigadores chegaram ao paradeiro do condenado após um trabalho de inteligência e monitoramento.O homem foi localizado nos estúdios da Record TV, na Estrada dos Bandeirantes, onde trabalhava como figurante. Os policiais chegaram ao local por volta das 10h e confirmaram a existência de um mandado de prisão contra ele.A ordem foi expedida pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Rio. De acordo com a polícia, a condenação é definitiva, ou seja, não cabe mais recurso. A pena restante é de oito anos de reclusão, em regime semiaberto.O crime está previsto no artigo 217-A do Código Penal e envolve atos sexuais com menores de 14 anos ou outras pessoas consideradas vulneráveis nos termos da lei. O estupro de vulnerável é classificado como crime hediondo.Após a prisão, o homem foi levado para a sede da DRFA-CAP para os procedimentos legais. Ele ficará à disposição da Justiça.A reportagem detenta contato com a defesa do condenado e com a assessoria da Record Rio.

Homem é preso na Barra por estuprar o próprio filho de 12 anos

Um homem condenado a 12 anos de prisão por estuprar o próprio filho, de 12 anos, acabou preso no ambiente de trabalho nesta segunda-feira (5), na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio. A ação partiu de agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).



Segundo a Polícia Civil, o adolescente revelou à mãe que havia sofrido abuso sexual cometido pelo pai no local onde ele trabalhava. Durante as apurações, o menino também contou que uma irmã teria sido vítima de violência sexual praticada pelo mesmo homem.



O caso envolvendo a menina já havia sido registrado anteriormente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu.



Após o relato, agentes da DCAV fizeram diligências e monitoraram o suspeito até encontrá-lo na Barra da Tijuca. Ele também possui uma anotação criminal por lesão corporal no contexto de violência doméstica.



A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de condenação definitiva a 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável.