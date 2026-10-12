PMs recuperaram o veículo roubado nas proximidades do Complexo do PenhaReprodução / Redes sociais
Assalto a carro termina em perseguição e tiroteio
Veículo foi recuperado nas proximidades da Rua Tomás Lopes após cerco tático; criminosos atiraram contra policiais
Ataque a tiros durante festa de 15 anos deixa um morto em Manguinhos
Bruno Marques, de 46 anos, foi baleado na comunidade do Amorim; testemunhas relatam que ocupantes de uma moto procuraram um homem antes dos disparos
Dono de bar é assassinado após discussão com policial no Cachambi
Willyan Curado da Silva foi baleado no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade; PM alegou legítima defesa
Homem é preso suspeito de envenenar bolo para festa infantil
Bolinhas encontradas sobre o doce levantaram a hipótese do uso de chumbinho; caso aconteceu em Oswaldo Cruz
Parque Oeste recebe cascata e novos espaços de lazer
Ultima etapa das obras foi inaugurada nesta segunda-feira (12) pela Prefeitura do Rio
Homem que atuava como figurante é preso após condenação por estupro
Ele foi localizado por policiais civis nos estúdios da emissora, em Vargem Pequena
Ex-subprefeito abre o verbo em livro: 'O Rio precisa ser resgatado'
Thiago Barcellos conta os bastidores da política em 'Cidade Refém — Facções, milícias e políticos: O Rio foi sequestrado'
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