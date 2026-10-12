PMs recuperaram o veículo roubado nas proximidades do Complexo do Penha - Reprodução / Redes sociais

PMs recuperaram o veículo roubado nas proximidades do Complexo do PenhaReprodução / Redes sociais

Publicado 12/10/2026 15:51

Policiais militares prenderam, na manhã desta segunda-feira (12), um homem suspeito de roubar um carro com uma faca em um dos acessos ao Morro da Fé, na Penha, Zona Norte do Rio. Após uma perseguição, o veículo foi recuperado nas proximidades da Rua Tomás Lopes, após agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) do Complexo da Penha realizarem um cerco tático. Durante a ação, criminosos da comunidade efetuaram disparos contra os policiais, que não revidaram.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela vítima, que relatou ter sido abordada por um homem armado com uma faca e obrigada a entregar o automóvel. Após receber as informações sobre o crime, os agentes iniciaram buscas na região para localizar o suspeito e recuperar o veículo.

Durante as diligências, os policiais encontraram o carro nas proximidades da Rua Tomás Lopes. O homem apontado como responsável pelo roubo foi preso e reconhecido pela vítima. Enquanto parte da equipe realizava a busca pelo suspeito e pelo automóvel, outra guarnição permaneceu nas imediações do local do crime para prestar assistência à pessoa assaltada.

Segundo a corporação, após a localização do veículo e a prisão do suspeito, criminosos que estavam no Morro da Fé atiraram contra os agentes. Os policiais não efetuaram disparos em resposta. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina), responsável pelos procedimentos de investigação.

A Polícia Militar informou ainda que o policiamento foi reforçado na região após o episódio. Não foram divulgadas informações sobre a identidade do preso.

A investigação deverá apurar as circunstâncias do roubo e a participação do suspeito no crime. O reconhecimento feito pela vítima será um dos elementos apresentados à autoridade policial responsável pelo caso.

O Morro da Fé fica na região da Penha, área da Zona Norte que conta com policiamento de unidades especializadas e de proximidade. A atuação da UPP no local inclui o atendimento de ocorrências e ações voltadas à segurança dos moradores. O caso desta segunda-feira mobilizou os agentes após o relato de roubo de veículo e terminou com a recuperação do automóvel.

O caso foi registrado na 38ª DP, em Brás de Pina. A unidade policial ficará responsável por reunir os elementos da ocorrência e adotar as medidas cabíveis.