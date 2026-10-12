Local onde aconteceu o crime cercado por populares - Reprodução/TV

Local onde aconteceu o crime cercado por popularesReprodução/TV

Publicado 12/10/2026 18:51

O dono de um bar no Cachambi , na Zona Norte do Rio, morreu após ser baleado no fim da tarde desta segunda-feira (12). Identificado como Willyan Curado da Silva, de 28 anos, ele teria se envolvido em uma discussão com um policial militar que estava de folga. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.





O crime aconteceu no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade, onde fica o estabelecimento da vítima, o moto clube "Vikings". Segundo relatos de testemunhas, o desentendimento teria terminado com vários disparos efetuados pelo agente. Willyan morreu no local, diante da esposa e do filho, de acordo com as primeiras informações. A polícia não informou se o suspeito de ter cometido o crime, foi preso.

LEIA MAIS: Homem é preso suspeito de envenenar bolo para festa infantil O crime aconteceu no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade, onde fica o estabelecimento da vítima, o moto clube "Vikings". Segundo relatos de testemunhas, o desentendimento teria terminado com vários disparos efetuados pelo agente. Willyan morreu no local, diante da esposa e do filho, de acordo com as primeiras informações. A polícia não informou se o suspeito de ter cometido o crime, foi preso.

Após o ocorrido, amigos e familiares foram até a rua, onde o clima era de tensão e comoção. Os tiros também assustaram pessoas que passavam pela região.





Policial afirma que vítima sacou arma falsa

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes da Unidade de Polícia de Proximidade da comunidade do Jacaré foram acionados para uma ocorrência de homicídio no Cachambi.



Segundo a corporação, o autor do tiro permaneceu no local e se identificou como policial militar de folga. O agente afirmou que se desentendeu com Willyan e que disparou depois que a vítima teria sacado um simulacro de arma de fogo, objeto semelhante a uma arma real. A versão apresentada pelo policial ainda deverá ser apurada. Após o crime, a área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na região.

A PM informou que a Corregedoria Geral acompanha o caso e abrirá procedimento apuratorio para avaliar a conduta do agente.



As circunstâncias da discussão, a sequência dos disparos e as versões sobre o que aconteceu antes da morte serão apuradas pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Clima totalmente oposto no bairro de manhã

A igreja matriz, localizada na Rua Ferreira de Andrade, nº 103, organizou uma programação especial para a celebração. Às 7h, a paróquia foi aberta para os devotos rezarem diante da imagem da Santa. As missas acontecerão de duas em duas horas, começando as 8h - com benção aos idosos - e finalizando às 18h, quando ocorrerá a elevação a Santuário Arquidiocesano. Os atos litúrgicos também terão como foco crianças, trabalhadores e enfermos.



Pela manhã, uma procissão de motociclistas saiu de Copacabana, na Zona Sul do Rio, levando uma imagem da Santa em direção ao templo no Cachambi. Às 17h, um segundo cortejo sairá da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Maria das Graças, na Zona Norte, em direção a igreja.