Local onde aconteceu o crime cercado por popularesReprodução/TV
O crime aconteceu no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade, onde fica o estabelecimento da vítima, o moto clube "Vikings". Segundo relatos de testemunhas, o desentendimento teria terminado com vários disparos efetuados pelo agente. Willyan morreu no local, diante da esposa e do filho, de acordo com as primeiras informações. A polícia não informou se o suspeito de ter cometido o crime, foi preso.
Policial afirma que vítima sacou arma falsa
Segundo a corporação, o autor do tiro permaneceu no local e se identificou como policial militar de folga. O agente afirmou que se desentendeu com Willyan e que disparou depois que a vítima teria sacado um simulacro de arma de fogo, objeto semelhante a uma arma real. A versão apresentada pelo policial ainda deverá ser apurada. Após o crime, a área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na região.
As circunstâncias da discussão, a sequência dos disparos e as versões sobre o que aconteceu antes da morte serão apuradas pela Delegacia de Homicídios da Capital.
Clima totalmente oposto no bairro de manhã
Pela manhã, uma procissão de motociclistas saiu de Copacabana, na Zona Sul do Rio, levando uma imagem da Santa em direção ao templo no Cachambi. Às 17h, um segundo cortejo sairá da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Maria das Graças, na Zona Norte, em direção a igreja.
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