Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos ocorre neste sábadoDivulgação

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Mylena Moura
A Secretaria de Estado de Saúde promove, neste sábado (26), em parceria com municípios, uma campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização é uma das principais formas de prevenção da raiva e contribui para reduzir a circulação do vírus entre animais e, consequentemente, o risco de transmissão para as pessoas.
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Não há casos confirmados recentes de raiva em pessoas no estado. Recentemente, no entanto, foi identificado um caso da doença em um cão que havia tido contato com um morcego também diagnosticado com raiva. A ocorrência reforça a importância de manter a vacinação dos animais domésticos em dia e dos cuidados ao entrar em contato com animais silvestres.

Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 38.517 atendimentos na rede pública de saúde do estado relacionados a acidentes com animais. A maior parte das ocorrências envolveu cães e gatos, mas também houve atendimentos após contato com morcegos e micos, como os saguis.
No Estado do Rio, vacina e soro antirrábicos estão disponíveis em 25 polos distribuídos pelas diferentes regiões. A SES-RJ também mantém suporte 24 horas aos profissionais de saúde para orientação sobre os atendimentos. A relação dos polos pode ser consultada no painel de atendimento antirrábico do Monitora RJ, disponível no link: monitorar.saude.rj.gov.br.

Polos

Angra dos Reis
Hospital Geral de Japuíba
Rua Japoranga nº 1700 - Japuíba - CEP:23.934-200

Município: Angra dos Reis
Hospital de Praia Brava
Rua 08 S/N - Vila Residencial de Praia Brava - CEP: 23.950-080

Araruama
Hospital Municipal Pref. Armando Silva Carvalho
Rua Eduardo Américo da Costa, s/nº - Nova São Vicente

Cabo Frio
UPA - Parque Burle
Rua Vitor Rocha, 10 - Parque Burle, CEP: 28913-000

Campos dos Goytacazes
Hospital Ferreira Machado
Rua Rocha Leão, 2 - Caju

Duque de Caxias
UPA PARQUE BEIRA MAR (Dentro do HMMRC) - soro anti- rábico e anti tetânico para adulto
Rodovia Washington Luis, 3200 – Vila São Luis

Duque de Caxias
UPA WALTER GARCIA ( UPA INFANTIL) - soro para crianças
Rua General Gurjão S/ Nº - Centro

Itaboraí
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior
Avenida Prefeito Álvares de Carvalho Júnior, s/nº Nancilândia

Itaperuna
Posto de Urgência
Rua Satiro Garibaldi, 171 Centro

Macaé
Hospital Municipal. Dr. Fernando Pereira da Silva
Rodovia 168 Km 4 Virgem Santa

Macaé
Casa da Vacina Bernadeth Franco Pacheco
Rua Antero Perligeiro Nº 76 - Centro

Niterói
Policlínica Regional do Largo da Batalha - Vacinas e Soros
Avenida Reverendo Armando Ferreira Nº 30 - Largo da Batalha

Nova Friburgo
Hospital Municipal Raul Sertã
Rua General Osório, 324 - Centro

Nova Iguaçu
Hospital Geral de Nova Iguaçu
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 953 Posse

Paraty
Hospital Municipal São Pedro de Alcântara - Funcionando na UPA - Sibel dos Santos Barros
Avenida São Pedro de Alcântara, s/nº Pontal - CEP: 23.970-000

Petrópolis
UPA Centro Petrópolis
Rua Washinton Luiz 600 - Centro

Resende
Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori
Avenida Marcílio Dias, nº 800, Bairro Jardim Jalisco

Rio Bonito
Hospital Regional Darcy Vargas
Rua João Carmo, 110 - Centro

Rio de Janeiro
Hospital Municipal Rocha Maia
Rua General Severiano, 91 - Botafogo - RJ

São Gonçalo
Hospital Infantil Darcy Silveira Vargas - PS Infantil
Praça Estephania de Carvalho s/nº - Zé Garoto

São Gonçalo
Pronto Socorro Dr. Armando Sá Couto – PS Central
Praça Estephania de Carvalho s/nº - Zé Garoto

Teresópolis
Hospital de Clínica Constantino Ottaviano
Rua Delfim Moreira, 2211 - Vale Paraíso

Três Rios
UPA 24 h
Rua Santo Antônio, 298

Vassouras
Hospital Universitário de Vassouras (Sul Fluminense)
Rua Vicente Celestino, 201 - Madruga

Volta Redonda
Centro de Assistência Intermediária de Saúde (CAIS)
Rua Governador Luiz Monteiro Portela, 298 - Aterrado

Prevenção e cuidados

A raiva é uma doença grave, causada por um vírus presente na saliva de animais infectados. A transmissão ocorre principalmente por mordidas, arranhões e por lambeduras em feridas ou em mucosas (olhos, nariz e boca). Depois que os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal. Por isso, qualquer possível exposição deve ser levada a sério e avaliada o quanto antes por um profissional de saúde.
Em caso de mordida, arranhão ou lambedura lave o local imediatamente com bastante água corrente e sabão. Não aplique substâncias caseiras sobre o ferimento e procure uma unidade de saúde o mais rápido possível, mesmo que o ferimento pareça pequeno. O profissional avaliará o tipo de exposição e indicará, quando necessário, a vacina antirrábica e outros cuidados. Se o animal for um cão ou gato, informe ao serviço de saúde se é possível observá-lo por 10 dias. Não mate nem abandone o animal.

Em parques, trilhas e áreas de mata não toque, não alimente e não tente resgatar animais silvestres, mesmo que pareçam mansos, feridos ou desorientados. Mudanças de comportamento podem ser sinal de doença. Morcegos, saguis (micos) e outros animais silvestres não devem ser capturados nem criados em casa. Proteja também seus animais, mantenha a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia.