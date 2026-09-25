Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos ocorre neste sábadoDivulgação
Não há casos confirmados recentes de raiva em pessoas no estado. Recentemente, no entanto, foi identificado um caso da doença em um cão que havia tido contato com um morcego também diagnosticado com raiva. A ocorrência reforça a importância de manter a vacinação dos animais domésticos em dia e dos cuidados ao entrar em contato com animais silvestres.
Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 38.517 atendimentos na rede pública de saúde do estado relacionados a acidentes com animais. A maior parte das ocorrências envolveu cães e gatos, mas também houve atendimentos após contato com morcegos e micos, como os saguis.
Polos
Hospital Geral de Japuíba
Rua Japoranga nº 1700 - Japuíba - CEP:23.934-200
Município: Angra dos Reis
Hospital de Praia Brava
Rua 08 S/N - Vila Residencial de Praia Brava - CEP: 23.950-080
Araruama
Hospital Municipal Pref. Armando Silva Carvalho
Rua Eduardo Américo da Costa, s/nº - Nova São Vicente
Cabo Frio
UPA - Parque Burle
Rua Vitor Rocha, 10 - Parque Burle, CEP: 28913-000
Campos dos Goytacazes
Hospital Ferreira Machado
Rua Rocha Leão, 2 - Caju
Duque de Caxias
UPA PARQUE BEIRA MAR (Dentro do HMMRC) - soro anti- rábico e anti tetânico para adulto
Rodovia Washington Luis, 3200 – Vila São Luis
Duque de Caxias
UPA WALTER GARCIA ( UPA INFANTIL) - soro para crianças
Rua General Gurjão S/ Nº - Centro
Itaboraí
Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior
Avenida Prefeito Álvares de Carvalho Júnior, s/nº Nancilândia
Itaperuna
Posto de Urgência
Rua Satiro Garibaldi, 171 Centro
Macaé
Hospital Municipal. Dr. Fernando Pereira da Silva
Rodovia 168 Km 4 Virgem Santa
Macaé
Casa da Vacina Bernadeth Franco Pacheco
Rua Antero Perligeiro Nº 76 - Centro
Niterói
Policlínica Regional do Largo da Batalha - Vacinas e Soros
Avenida Reverendo Armando Ferreira Nº 30 - Largo da Batalha
Nova Friburgo
Hospital Municipal Raul Sertã
Rua General Osório, 324 - Centro
Nova Iguaçu
Hospital Geral de Nova Iguaçu
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 953 Posse
Paraty
Hospital Municipal São Pedro de Alcântara - Funcionando na UPA - Sibel dos Santos Barros
Avenida São Pedro de Alcântara, s/nº Pontal - CEP: 23.970-000
Petrópolis
UPA Centro Petrópolis
Rua Washinton Luiz 600 - Centro
Resende
Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori
Avenida Marcílio Dias, nº 800, Bairro Jardim Jalisco
Rio Bonito
Hospital Regional Darcy Vargas
Rua João Carmo, 110 - Centro
Rio de Janeiro
Hospital Municipal Rocha Maia
Rua General Severiano, 91 - Botafogo - RJ
São Gonçalo
Hospital Infantil Darcy Silveira Vargas - PS Infantil
Praça Estephania de Carvalho s/nº - Zé Garoto
São Gonçalo
Pronto Socorro Dr. Armando Sá Couto – PS Central
Praça Estephania de Carvalho s/nº - Zé Garoto
Teresópolis
Hospital de Clínica Constantino Ottaviano
Rua Delfim Moreira, 2211 - Vale Paraíso
Três Rios
UPA 24 h
Rua Santo Antônio, 298
Vassouras
Hospital Universitário de Vassouras (Sul Fluminense)
Rua Vicente Celestino, 201 - Madruga
Volta Redonda
Centro de Assistência Intermediária de Saúde (CAIS)
Rua Governador Luiz Monteiro Portela, 298 - Aterrado
Prevenção e cuidados
Em parques, trilhas e áreas de mata não toque, não alimente e não tente resgatar animais silvestres, mesmo que pareçam mansos, feridos ou desorientados. Mudanças de comportamento podem ser sinal de doença. Morcegos, saguis (micos) e outros animais silvestres não devem ser capturados nem criados em casa. Proteja também seus animais, mantenha a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia.
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