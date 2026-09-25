Homem morreu após choque elétrico em prédio desativadoAna Fernanda Freire

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Ana Fernanda Freire
Um homem morreu eletrocutado em um prédio desativado de uma companhia de telefone na Estrada do Pau Ferro, no Pechincha, na Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (25). Testemunhas relataram que ele seria uma pessoa em situação de rua. 
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Homem morreu após choque elétrico em prédio desativado - Ana Fernanda Freire
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado para atender à ocorrência às 6h46, mas os militares já encontraram a vítima sem vida. De acordo com relatos, o homem chegou a ficar preso no quadro de luz do imóvel, enquanto o poste em frente ao espaço pegou fogo. No entorno, era possível ver cabos espalhados pelo chão.

Nas redes sociais, moradores da região relatam que o prédio estaria sendo frequentemente invadido por usuários de drogas e pessoas em situação de rua para o furto de fios e materiais de alumínio.

Em nota, a Light explicou que o incidente ocorreu devido a uma tentativa de furto nas instalações do imóvel. Na região, o fornecimento de energia elétrica chegou a ser temporariamente interrompido para parte dos clientes do bairro.

"Equipes da concessionária atuaram no local para restabelecer o serviço com segurança. A responsabilidade pela instalação interna não é da Light. A empresa reforça que o furto de cabos e o vandalismo em instalações elétricas colocam a população em risco, além de afetarem o funcionamento da rede e de serviços essenciais", explicou em comunicado.

A empresa reforçou ainda que, somente no primeiro semestre de 2026, regularizou mais de 153 mil ligações clandestinas em residências e comércios e recuperou 252 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 84 mil residências durante um ano.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada Kevin Luis da Cunha Caldas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. O caso está sendo investigado pela 41ª DP (Tanque).

Esquema de cobre furtado é alvo de operação

Na última quarta-feira (23), a Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização suspeita de furtar cabos de energia e telecomunicações, receptar o material e revendê-lo ilegalmente. No Rio, agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos bairros de Santa Cruz, Bangu e Magalhães Bastos, na Zona Oeste, onde foram apreendidos aparelhos celulares. 
A ação, coordenada pela 38ª DP (Brás de Pina), também teve desdobramentos em São Paulo, onde foram cumpridos outros 13 mandados. Ao todo, a operação buscou atingir diferentes integrantes de um esquema que, segundo a Polícia Civil, atuava desde o furto dos cabos até o transporte e a venda do cobre para outros estados.
As investigações começaram após a prisão em flagrante de ocupantes de um caminhão que transportava metais para fora do Rio de Janeiro. Durante a perícia, os agentes identificaram cabos de telefonia pertencentes a concessionárias de telecomunicações. De acordo com a polícia, os materiais haviam sido queimados para dificultar a identificação da origem e ocultar marcas que poderiam apontar os proprietários.

 