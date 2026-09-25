Fuzil do TCP foi apreendido em ação de equipes do Bope no Caju - Reprodução / Redes Sociais

Fuzil do TCP foi apreendido em ação de equipes do Bope no CajuReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/09/2026 08:35

Um homem morreu ao ser baleado em um confronto com policiais militares , na madrugada desta sexta-feira (25), na comunidade do Caju, na Zona Portuária do Rio. A região é controlada pelo Terceiro Comando Puro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram alvos de tiros em uma operação na localidade. A equipe reagiu, gerando um confronto. Depois do conflito, os policiais encontraram um homem ferido, o socorreram, mas ele não resistiu.

Na ação, foram apreendidos um fuzil G3, uma pistola 9mm, drogas e rádio.

Outras operações

A Polícia Militar também realiza uma operação na Vila Aliança e no Complexo de Senador Camará , na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (25). Houve registros de tiroteio e de barricadas em chamas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram nuvens de fumaça em diversos pontos das localidades. De acordo com a corporação, o 14º BPM (Bangu) atua com o apoio de cerca de 100 policiais para desobstruir vias, cumprir mandados de prisão, combater práticas criminosas e verificar denúncias.

Em Senador Camará, um homem foi abordado quando deixava a comunidade em uma motocicleta portando uma mochila (bag) de aplicativo de entregas. Na revista, os agentes encontraram um fuzil modelo AK-47, com carregador, e uma granada.

A motocicleta, que era roubada, também acabou apreendida. A ocorrência está em andamento na 34ª DP (Bangu).

A corporação também faz operações em outras regiões na manhã desta sexta (25). Na Zona Sudoeste do Rio, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam nas comunidades de Santa Maria e Teixeiras, na Taquara. Essa ação busca combater a atuação de criminosos e tem como foco a repressão a roubos de veículos, recuperação de veículos roubados ou clonados e localização de materiais ilícitos.

O 3º BPM (Méier) está na comunidade da Galinha, no Méier, na Zona Norte do Rio, com objetivo de prender criminosos, apreender armas e drogas, remover barricadas e combater roubos de veículos e de cargas na região.

Ainda na Zona Norte, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) recuperaram um caminhão e 191 caixas de frios roubadas, avaliadas em cerca de R$ 70 mil, durante ação na comunidade do Muquiço, em Guadalupe. A ocorrência foi encaminhada à 33ª DP (Realengo) e a carga levada para a empresa.

Já na Baixada Fluminense, policiais do 20º BPM (Mesquita) estão na comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu, para combater a expansão territorial de criminosos, recuperar veículos roubados ou clonados e desobstruir vias, garantindo a livre circulação de moradores e prestadores de serviços.