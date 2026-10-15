Sandro Batista Rodrigues é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho - Divulgação/ Disque Denúncia

Sandro Batista Rodrigues é apontado como uma das lideranças do Comando VermelhoDivulgação/ Disque Denúncia

Publicado 15/10/2026 16:15

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (14), um cartaz para ajudar a localizar Sandro Batista Rodrigues, de 56 anos, conhecido como Naíba ou NB. Apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV), ele está foragido desde dezembro de 2021, quando obteve o benefício do indulto de Natal e não retornou à unidade prisional.

Sandroé classificado pelo sistema penitenciário como um criminoso de altíssima periculosidade. A iniciativa busca reunir informações para auxiliar a Divisão de Buscas e Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Polícia Penal, na localização do condenado.

Trajetória criminal inclui fugas e recapturas



Sandro Batista Rodrigues acumula passagens pelo sistema prisional desde a década de 1990. Sua primeira prisão ocorreu em setembro de 1995, resultando em uma condenação de nove anos. Após obter liberdade condicional em março de 2001, foi novamente detido em maio do mesmo ano, recebendo outra pena de 16 anos de reclusão.



Em fevereiro de 2002, ele fugiu da Casa de Custódia Jorge Santana durante uma rebelião em que detentos escaparam pela tubulação. Anos depois, em novembro de 2010, conseguiu deixar o Complexo do Alemão durante a operação de ocupação na comunidade.



A recaptura ocorreu em setembro de 2011, na Avenida Manoel Teles, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) localizaram o traficante, transferido posteriormente para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Em agosto de 2018, retornou ao sistema penitenciário fluminense.

Polícia aponta atuação em diferentes comunidades



Segundo os levantamentos policiais, Sandro exercia influência no tráfico de drogas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Antes da ocupação do Complexo do Alemão, atuava no Morro da Fé, na Vila da Penha, como braço direito de Paulo Rogério de Souza Paz, o Mica.



As autoridades também atribuem ao criminoso o gerenciamento de pontos de venda de drogas na Cidade de Deus, na Zona Oeste, e em áreas do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Ele ainda teria coordenado ações no Morro do Machado, em Belford Roxo, em aliança com Luiz Carlos Nesse José, o Olho de Vidro, então chefe do tráfico na Mangueirinha, morto em confronto no Complexo do Alemão.



Em abril de 2023, uma investigação da 32ª DP (Taquara) identificou imagens em que ele aparecia ostentando um fuzil durante uma comemoração de Páscoa na Cidade de Deus, período em que já estava foragido havia cerca de dois anos.

Condenação foi restabelecida pela Justiça



A situação jurídica do foragido passou por reviravoltas recentes. Revisões criminais anteriores haviam resultado na absolvição por crimes cometidos entre 2006 e 2008, o que indicaria o cumprimento integral de sua pena antes da fuga em dezembro de 2021.



No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu um recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e anulou uma das decisões revisionais, restabelecendo a condenação. Diante disso, a Vara de Execuções Penais expediu um novo mandado de prisão em regime semiaberto, com validade de 12 anos e determinação de recaptura imediata.



O Disque Denúncia recebe informações de forma anônima pelo telefone (21) 2253-1177, com atendimento 24 horas por dia. A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Sandro Batista Rodrigues. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral