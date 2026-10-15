Sandro Batista Rodrigues é apontado como uma das lideranças do Comando VermelhoDivulgação/ Disque Denúncia
Trajetória criminal inclui fugas e recapturas
Em fevereiro de 2002, ele fugiu da Casa de Custódia Jorge Santana durante uma rebelião em que detentos escaparam pela tubulação. Anos depois, em novembro de 2010, conseguiu deixar o Complexo do Alemão durante a operação de ocupação na comunidade.
A recaptura ocorreu em setembro de 2011, na Avenida Manoel Teles, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) localizaram o traficante, transferido posteriormente para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Em agosto de 2018, retornou ao sistema penitenciário fluminense.
Polícia aponta atuação em diferentes comunidades
As autoridades também atribuem ao criminoso o gerenciamento de pontos de venda de drogas na Cidade de Deus, na Zona Oeste, e em áreas do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Ele ainda teria coordenado ações no Morro do Machado, em Belford Roxo, em aliança com Luiz Carlos Nesse José, o Olho de Vidro, então chefe do tráfico na Mangueirinha, morto em confronto no Complexo do Alemão.
Em abril de 2023, uma investigação da 32ª DP (Taquara) identificou imagens em que ele aparecia ostentando um fuzil durante uma comemoração de Páscoa na Cidade de Deus, período em que já estava foragido havia cerca de dois anos.
Condenação foi restabelecida pela Justiça
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu um recurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e anulou uma das decisões revisionais, restabelecendo a condenação. Diante disso, a Vara de Execuções Penais expediu um novo mandado de prisão em regime semiaberto, com validade de 12 anos e determinação de recaptura imediata.
O Disque Denúncia recebe informações de forma anônima pelo telefone (21) 2253-1177, com atendimento 24 horas por dia. A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Sandro Batista Rodrigues. O espaço segue aberto para manifestação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.