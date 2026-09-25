Orquestra Light da Rocinha na Estrada - Foto: Divulgação/Light

Orquestra Light da Rocinha na EstradaFoto: Divulgação/Light

Publicado 25/09/2026 15:50 | Atualizado 25/09/2026 15:50

Orquestra Light da Rocinha volta à estrada para continuar a série de apresentações gratuitas pelo estado. A iniciativa faz parte do projeto “Orquestra Light da Rocinha na Estrada: Encontros Musicais”, que percorrerá cidades fluminenses até o mês de novembro, promovendo encontros entre a música de concerto e artistas locais. Em Rio Claro, a apresentação será no dia 8 de outubro, das 15h30 às 17h, no Centro de Convenções Professora Walma Pereira, localizado na Av. João Baptista Portugal, nº 230, Centro.

O repertório reúne obras de Heitor Villa-Lobos, trilhas sonoras de filmes e clássicos da música popular brasileira. A proposta é aproximar o público da música instrumental por meio de apresentações acessíveis e de criar um diálogo com a cultura de cada cidade visitada.

Um dos momentos mais aguardados é a apresentação de “Cheia de Manias”, sucesso do grupo Raça Negra. A escolha reforça a proposta de unir diferentes estilos musicais e atrair públicos de todas as idades para o universo da música de concerto.

Esta é a segunda edição da iniciativa. No ano passado, o projeto percorreu 26 municípios da área de concessão da Light, que patrocina o projeto. Em 2026, a programação foi ampliada e está planejada para seguir por Sapucaia, Duque de Caxias, Três Rios, Rio Claro, Queimados e Piraí nos próximos meses.

Além das apresentações, a turnê promove encontros com artistas convidados de cada cidade, valorizando os talentos locais e ampliando o intercâmbio cultural entre os municípios participantes.