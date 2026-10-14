PM foi encaminhado à Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

PM foi encaminhado à Cidade da Polícia para prestar esclarecimentosReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 14/10/2026 07:17

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (14), uma operação contra a milícia comandada por Gilson Ingrácio de Souza Junior, conhecido como Juninho Varão , apontado como responsável pelo controle criminoso do Condomínio Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Entre os alvos de busca e apreensão está um policial militar da ativa.

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A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), que identificou e indiciou nove integrantes do grupo. Para impor as cobranças ilegais, os criminosos recorriam a ameaças de violência e de expulsão dos moradores de suas próprias residências, além de interferir diretamente na administração do condomínio. Dessa forma, a organização mantinha o controle sobre o complexo residencial e explorava economicamente as vítimas.



Ao todo, os agentes buscaram cumprir dois mandados de prisão preventiva contra Felipe Alves da Silva, conhecido como Felipinho ou Portugal, apontado como homem de confiança de Juninho Varão e responsável pelo comando operacional das cobranças; e Marcos Francisco dos Prazeres Júnior, o MJ, identificado como um dos principais executores das cobranças e intimidações contra moradores. Eles ainda não foram localizados.



As investigações revelaram ainda uma estrutura criminosa organizada para controlar e arrecadar dinheiro, com divisão de tarefas, fiscalização sistemática dos pagamentos e prestação de contas à milícia.



Além disso, as equipes cumprem dez mandados de busca e apreensão. Entre os investigados está o 3º sargento da Polícia Militar da ativa Carlos Luis Torres Correia, o Carlão, apontado como figura de influência na administração do condomínio e na estrutura de intimidação do organização. Ele é lotado do 7ºBPM (São Gonçalo). A operação conta com o apoio da Corregedoria da PM.



Segundo as investigações, o agente mantinha contato direto com integrantes do núcleo de comando e interferia na gestão do complexo residencial. Sua condição de autoridade e o temor que provocava nos moradores seriam explorados pela organização criminosa para pressionar o pagamento das cobranças ilegais. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), que identificou e indiciou nove integrantes do grupo. Para impor as cobranças ilegais, os criminosos recorriam a ameaças de violência e de expulsão dos moradores de suas próprias residências, além de interferir diretamente na administração do condomínio. Dessa forma, a organização mantinha o controle sobre o complexo residencial e explorava economicamente as vítimas.Ao todo, os agentes buscaram cumprir dois mandados de prisão preventiva contra Felipe Alves da Silva, conhecido como Felipinho ou Portugal, apontado como homem de confiança de Juninho Varão e responsável pelo comando operacional das cobranças; e Marcos Francisco dos Prazeres Júnior, o MJ, identificado como um dos principais executores das cobranças e intimidações contra moradores. Eles ainda não foram localizados.As investigações revelaram ainda uma estrutura criminosa organizada para controlar e arrecadar dinheiro, com divisão de tarefas, fiscalização sistemática dos pagamentos e prestação de contas à milícia.Além disso, as equipes cumprem dez mandados de busca e apreensão. Entre os investigados está o 3º sargento da Polícia Militar da ativa Carlos Luis Torres Correia, o Carlão, apontado como figura de influência na administração do condomínio e na estrutura de intimidação do organização. Ele é lotado do 7ºBPM (São Gonçalo). A operação conta com o apoio da Corregedoria da PM.Segundo as investigações, o agente mantinha contato direto com integrantes do núcleo de comando e interferia na gestão do complexo residencial. Sua condição de autoridade e o temor que provocava nos moradores seriam explorados pela organização criminosa para pressionar o pagamento das cobranças ilegais.

Nesta manhã, as equipes estiveram em sua residência, mas ele estava de serviço. Posteriormente, o PM foi encaminhado à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, para prestar esclarecimentos, sendo liberado em seguida.

No local, o advogado que o acompanhava revelou que ainda não teria tido acesso aos autos, enquanto o agente afirmou ser inocente e disse: "Vou provar minha inocência."

A operação tem como objetivo desarticular o núcleo operacional e financeiro da milícia liderada por Juninho Varão, atingir os responsáveis pela exploração econômica dos moradores e aprofundar as investigações sobre a possível participação de agentes públicos na estrutura criminosa.

Ao todo, as equipes já apreenderam aparelhos eletrônicos, celulares, computadores e anotações. Dentro do condomínio, os policiais também encontraram um veículo cuja propriedade ainda não foi identificada. No interior do automóvel, havia uma espécie de porrete, que poderia ser utilizado para coagir pessoas, além de um distintivo da Polícia Militar com suspeita de falsificação.

Grupo arrecadava até R$100 mil por mês

De acordo com a delegada da Draco-IE, Luciana Fonseca, a investigação começou no início do ano, após denúncias de moradores que relataram estar sendo extorquidos pela milícia que atua na região, vinculada a Juninho Varão. Na ocasião, três pessoas chegaram a ser presas em flagrante.



"Após a análise dos aparelhos de telefone celular e o aprofundamento das investigações, nós identificamos uma estrutura administrativa que foi criada naquele condomínio, na qual síndicos regulares foram retirados e foram colocados síndicos vinculados à milícia, que então eram responsáveis por realizar as cobranças aos moradores. Tudo isso era feito de modo coercitivo, com ameaças, inclusive de retirada das residências. Então, esses moradores pagavam, por certo temor naquela localidade, valores fixados mensalmente”, explicou.



De acordo com as investigações, os moradores pagavam cerca de R$ 70 por mês, e o grupo arrecadava entre R$ 85 mil e R$ 100 mil mensalmente.



"Marcos era como se fosse uma espécie de responsável pela coação dos moradores. Ele ia de residência em residência e realizava a coação e as ameaças, conforme era determinado pelos síndicos. Depois que o síndico informava que um determinado morador estava resistindo à cobrança ou tinha algum comportamento considerado inadequado pela milícia, isso era repassado ao nível superior, exercido por Felipe e sua esposa que determinavam que Marcos fosse até o local e praticasse atos de violência contra esses moradores”, detalhou.



A delegada destacou ainda que o policial militar tinha um papel importante na organização criminosa.



"Este policial militar possui relação íntima com essas lideranças naquela localidade. Ele era apontado como participante da própria administração, da gestão, inclusive dos grupos de WhatsApp utilizados por essa estrutura criminosa. Ele também participava das reuniões e era mencionado pelos síndicos, que ressaltavam a necessidade da presença dele nesses encontros para realmente coagir os moradores, que se sentiam obrigados diante da presença dele", afirmou.



Durante as buscas na casa do policial militar, apenas a companheira dele estava na residência.

"Pela busca que foi realizada na data de hoje, a gente já identifica uma residência bem robusta, luxuosa, possivelmente incompatível com o soldo recebido por ele na função de policial militar. O Carlão não estava em casa, estava em serviço", disse Luciana.



A delegada frisou mais uma vez que os milicianos ameaçavam os moradores de morte. "Nós temos, inclusive, o indicativo de que, no início do ano, ocorreu uma morte decorrente da atuação dessa milícia. Um morador foi retirado da sua residência e, dias depois, foi localizado morto no interior do Rio Guandu. Ao que tudo indica, segundo as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, isso foi fruto da atuação desse grupo miliciano naquela localidade", relatou.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos demais citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações.