Homem foi preso, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso) - Divulgação / PMERJ

Homem foi preso, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso)Divulgação / PMERJ

Publicado 14/10/2026 08:48

Um homem foi preso, na noite desta terça-feira (13), após ser flagrado transportando 500 munições de calibre 5,56 mm em um veículo abordado por policiais militares na Estrada Adhemar Bebiano, em Higienópolis, Zona Norte do Rio.





De acordo com a Polícia Militar, agentes da 12ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram do automóvel e decidiram abordar o motorista.



Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor demonstrava nervosismo. Na sequência, fizeram uma vistoria no veículo e encontraram as munições.



O homem foi detido, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes sobre o caso. LEIA MAIS! Bate-boca entre grupos políticos termina em ofensas na porta da PUC De acordo com a Polícia Militar, agentes da 12ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Alemão realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram do automóvel e decidiram abordar o motorista.Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor demonstrava nervosismo. Na sequência, fizeram uma vistoria no veículo e encontraram as munições.O homem foi detido, e o material apreendido encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência acabou registrada. A matéria tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes sobre o caso.

PM apreende fuzil e drogas em ação em Nova Iguaçu

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) atuaram na região para intervir no conflito entre grupos criminosos. Durante a operação, os agentes interceptaram um grupo de suspeitos que fugia em direção à comunidade do Grão Pará. Houve um breve confronto, segundo a corporação. Após o fim dos disparos, os policiais realizaram buscas.

A região de Marapicu é cenário de uma disputa territorial entre facções criminosas, segundo a Polícia Militar. Conflitos desse tipo estão relacionados à tentativa de grupos rivais de ampliar ou manter o controle de áreas estratégicas para atividades ilegais, como o tráfico de drogas. A disputa pode provocar confrontos armados e aumentar os riscos para os moradores.