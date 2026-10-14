Nádia Ferreira Lima morreu na última segunda-feira (12) - Reprodução / Redes Sociais

Nádia Ferreira Lima morreu na última segunda-feira (12)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/10/2026 09:07 | Atualizado 15/10/2026 09:38

Uma mulher morreu depois de ser agredida, na última segunda-feira (12), em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a família, Nádia Ferreira Lima estava em casa quando um grupo de mulheres foi até a residência à procura de sua filha. A vítima teria tentado apartar a confusão, mas acabou sendo espancada até a morte. A Polícia Civil investiga o caso.

O caso começou com um desentendimento entre uma das filhas de Nádia e uma mulher. Nas redes sociais, Natthanny Lima, filha da vítima, contou que sua irmã se envolveu em uma confusão momentos antes. Logo depois da discussão, um grupo de mulheres foi à residência de Nádia para procurar a filha. A situação se desenrolou com agressões fatais à vítima.

"Minha mãe estava dentro de casa, pronta para dormir, pois no dia seguinte iria trabalhar. A casa dela foi invadida. O que aconteceu terminou em uma tragédia irreparável: minha mãe veio a óbito. Minha família está destruída. É doloroso pensar que minha mãe estava em casa, onde deveria estar segura, e que hoje não está mais aqui conosco. Queremos que o caso seja esclarecido, que os responsáveis sejam identificados e que a justiça seja feita. Uma família está sofrendo. Nós precisamos de respostas!", escreveu Natthany.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de pessoas brigando em uma das ruas do bairro. Populares filmavam a confusão, sem interferir. Natthany pediu que todos sejam responsabilizados.

"Se foi, tem culpa. Se ajudou, deu apoio ou incentivou, também precisa responder pelos seus atos. A partir do momento em que participaram, apoiaram ou contribuíram para a covardia que fizeram com minha mãe, todas precisam assumir a responsabilidade pelo que fizeram. Nada justifica invadir o lazer da minha mãe, uma mulher que estava dentro do próprio lar, pronta para descansar e trabalhar no dia seguinte. O que fizeram com minha mãe não pode ser tratado como se não fosse nada. Minha família está sofrendo, minha mãe não vai voltar e nós queremos justiça. Que tudo seja devidamente apurado e que cada pessoa responda por sua própria participação. Eu não vou me calar. A dor é nossa. A busca por justiça também!", completou.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal. No local, os policiais encontraram Nádia ferida. Ela recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Testemunhas relataram que Nádia havia sido agredida por populares.

A 43ª DP (Guaratiba) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do fato.

A mulher deixou seis filhos e quatro netos. Sua despedida acontecerá no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (15). O velório está marcado para 12h30 e o sepultamento para as 13h.