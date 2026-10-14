Publicado 14/10/2026 00:00

O Focus traz um alerta para o Brasil! A inflação projetada para 2026 chegou a 5,22%, enquanto o PIB deve crescer apenas 1,85%. Com preços pressionados e juros elevados, o país precisa de previsibilidade e equilíbrio fiscal para recuperar a confiança, estimular investimentos e crescer de forma sustentável.

Não basta combater o crime nas ruas, é preciso identificar e afastar quem, de dentro das próprias instituições, trabalha para fortalecê-lo. A limpeza das forças de segurança é indispensável para recuperar a confiança da população. Não há Estado forte quando seus agentes se aliam àqueles que deveriam combater.