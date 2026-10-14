X do Nuno
Brasil precisa de equilíbrio fiscal para recuperar a confiança do mercado
Bate-boca entre grupos políticos termina em ofensas na porta da PUC
Influenciador ligado ao PL ironizou a morte de Marielle Franco durante ato na Gávea; universidade havia vetado eventos político-partidários
Familiares e amigos se despedem de homem morto a tiros em Manguinhos
Bruno Marques, de 46 anos, foi baleado enquanto segurava o filho de dois anos no colo; outras três pessoas ficaram feridas no ataque
Homem condenado por estuprar menina de 8 anos é preso em Sulacap
Agentes da DRCI localizaram o acusado em casa. Abusos ocorreram em 2019 e renderam pena de 16 anos em regime fechado
Governador eleito, Douglas Ruas defende diálogo em discurso na Alerj
Futuro gestor do Rio pregou união entre partidos e citou desafio de enfrentar o déficit de R$ 13 bilhões previsto para 2027
Casal ligado ao fisiculturismo é alvo de ação da polícia
Homem identificado como Everton Barreto tinha pena a cumprir e companheira foi autuada por suspeita de exercício ilegal de profissões;defesa nega
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