Douglas Ruas (PL) destacou os desafios fiscais do estado - Leonardo Brito/Agência O Dia

Douglas Ruas (PL) destacou os desafios fiscais do estado Leonardo Brito/Agência O Dia

Publicado 13/10/2026 18:16





Durante o pronunciamento, Ruas afirmou que pretende manter a interlocução com todos os deputados quando assumir o Executivo fluminense, independentemente de posicionamentos partidários. Ele também defendeu que as divergências políticas não impeçam a construção de propostas voltadas à segurança pública, à educação e à melhoria das condições de vida da população.



“Todos que aqui estão têm algo em comum: querer o bem do Estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é ter um Rio melhor, mais seguro e com uma educação melhor. Espero que possamos ter quatro anos de boa convivência, deixando o espectro político apenas no campo das ideias”, declarou.

Em seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) como governador eleito, Douglas Ruas (PL) defendeu, nesta terça-feira (13), uma gestão baseada no diálogo com parlamentares de diferentes correntes políticas. O deputado, que preside a Casa, também apontou o rombo previsto de mais de R$ 13 bilhões no orçamento estadual de 2027 como um dos desafios a serem enfrentados.Durante o pronunciamento, Ruas afirmou que pretende manter a interlocução com todos os deputados quando assumir o Executivo fluminense, independentemente de posicionamentos partidários. Ele também defendeu que as divergências políticas não impeçam a construção de propostas voltadas à segurança pública, à educação e à melhoria das condições de vida da população.“Todos que aqui estão têm algo em comum: querer o bem do Estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é ter um Rio melhor, mais seguro e com uma educação melhor. Espero que possamos ter quatro anos de boa convivência, deixando o espectro político apenas no campo das ideias”, declarou.

Déficit de 2027 preocupa futuro governador



Ao abordar a situação financeira do estado, Ruas destacou a necessidade de examinar as contas públicas antes da votação do orçamento do próximo ano. A proposta para 2027 prevê um déficit superior a R$ 13 bilhões.



O parlamentar defendeu que a Alerj avalie a evolução das receitas e despesas estaduais ao longo dos últimos cinco anos. Ele também citou os estudos da Comissão Especial de Contenção de Gastos da Casa como subsídio para a discussão.



Segundo Ruas, o objetivo é identificar o último exercício em que as despesas ficaram dentro da arrecadação e utilizar esse histórico na análise das contas estaduais.



“Esta Casa tem que cumprir o seu papel de se debruçar e trabalhar muito, junto à Comissão de Orçamento, para que a gente possa olhar com muita precisão, buscar a memória dos últimos cinco anos e voltar ao último ano em que tivemos um orçamento equilibrado, quando as despesas cabiam dentro da receita”, afirmou.



Alerj terá agenda intensa até o fim do ano



Antes de assumir o governo, Ruas disse que pretende se dedicar à pauta legislativa dos últimos meses de 2026. Entre as propostas previstas para análise estão os projetos do Executivo sobre o devedor contumaz e a transação tributária, além da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.



“Teremos um final de ano de muito trabalho aqui na Casa. Na próxima semana, traremos à pauta as mensagens do Executivo sobre o devedor contumaz e a transação tributária, medidas importantes para o futuro do Estado. Estamos fazendo um esforço máximo para aprimorar os textos, pensando no melhor para as finanças do Rio de Janeiro. Depois, teremos a apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2027”, disse.



O deputado informou que continuará na presidência da Alerj até 5 de janeiro. No dia seguinte, deverá renunciar ao mandato parlamentar para assumir o comando do Executivo estadual.



Ao final do discurso, Ruas reforçou a importância da articulação entre os deputados para elaborar medidas de equilíbrio fiscal e atender às demandas da população fluminense.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna