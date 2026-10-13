Douglas Ruas (PL) destacou os desafios fiscais do estado Leonardo Brito/Agência O Dia
Durante o pronunciamento, Ruas afirmou que pretende manter a interlocução com todos os deputados quando assumir o Executivo fluminense, independentemente de posicionamentos partidários. Ele também defendeu que as divergências políticas não impeçam a construção de propostas voltadas à segurança pública, à educação e à melhoria das condições de vida da população.
“Todos que aqui estão têm algo em comum: querer o bem do Estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é ter um Rio melhor, mais seguro e com uma educação melhor. Espero que possamos ter quatro anos de boa convivência, deixando o espectro político apenas no campo das ideias”, declarou.
Déficit de 2027 preocupa futuro governador
O parlamentar defendeu que a Alerj avalie a evolução das receitas e despesas estaduais ao longo dos últimos cinco anos. Ele também citou os estudos da Comissão Especial de Contenção de Gastos da Casa como subsídio para a discussão.
Segundo Ruas, o objetivo é identificar o último exercício em que as despesas ficaram dentro da arrecadação e utilizar esse histórico na análise das contas estaduais.
“Esta Casa tem que cumprir o seu papel de se debruçar e trabalhar muito, junto à Comissão de Orçamento, para que a gente possa olhar com muita precisão, buscar a memória dos últimos cinco anos e voltar ao último ano em que tivemos um orçamento equilibrado, quando as despesas cabiam dentro da receita”, afirmou.
Alerj terá agenda intensa até o fim do ano
“Teremos um final de ano de muito trabalho aqui na Casa. Na próxima semana, traremos à pauta as mensagens do Executivo sobre o devedor contumaz e a transação tributária, medidas importantes para o futuro do Estado. Estamos fazendo um esforço máximo para aprimorar os textos, pensando no melhor para as finanças do Rio de Janeiro. Depois, teremos a apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2027”, disse.
O deputado informou que continuará na presidência da Alerj até 5 de janeiro. No dia seguinte, deverá renunciar ao mandato parlamentar para assumir o comando do Executivo estadual.
Ao final do discurso, Ruas reforçou a importância da articulação entre os deputados para elaborar medidas de equilíbrio fiscal e atender às demandas da população fluminense.
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