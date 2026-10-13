Túnel Charitas-Cafubá, que passa pela comunidade do PreventórioReprodução / Redes sociais
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), a equipe da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) estava na localidade quando foi alvo dos tiros. Os disparos partiram da parte alta da comunidade. A corporação informou que a interdição da via foi uma medida preventiva para proteger as pessoas que circulavam nas proximidades durante o episódio.
A ocorrência foi encaminhada à 79ª DP (Jurujuba), responsável pelo registro do caso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação dos autores dos disparos nem sobre a localização do homem que seria alvo da tentativa de recaptura.
A Polícia Militar também foi acionada para verificar a ocorrência. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram enviadas ao bairro de Charitas após um alerta sobre disparos de arma de fogo. Em nota, a corporação informou que, até o momento, não havia registros de prisões, apreensões ou feridos. O policiamento permaneceu reforçado na região.
O trânsito, que precisou ser bloqueado preventivamente durante o tiroteio, foi normalizado após o episódio. O Túnel Charitas-Cafubá é uma importante ligação entre a Zona Sul de Niterói e a Região Oceânica do município, utilizada diariamente por motoristas que circulam entre diferentes bairros da cidade.
O episódio também reacende a preocupação com a ocorrência de disparos de arma de fogo no entorno do Preventório. Uma operação da Polícia Militar na comunidade provocou um intenso tiroteio e levou ao fechamento temporário do túnel no ano passado. Na ocasião, um suspeito morreu e outros sete foram presos. Os policiais apreenderam quatro fuzis, duas pistolas, três granadas e drogas, segundo informações divulgadas à época. A ação ocorreu em meio a uma operação voltada à prisão de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas, à redução dos roubos de veículos e à identificação de barricadas na comunidade.
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