Sangue pode ser doado para Leonardo de Souza no Hemorio - Reprodução / Redes Sociais

Sangue pode ser doado para Leonardo de Souza no HemorioReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/10/2026 13:42

Familiares e amigos iniciaram uma campanha, nas redes sociais, para pedir doações de sangue ao policial militar Leonardo Malaquias de Souza, lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele foi baleado no mesmo tiroteio que matou o subtenente Gláucio Marcelo Fonseca da Silva , de 54 anos, no domingo (11).

Leonardo está internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, na região central do Rio. O terceiro sargento pode receber qualquer tipo sanguíneo. Para doar, a população deve se dirigir ao Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio), na Rua Frei Caneca, no Centro da capital, e informar o nome do paciente, além da unidade de destino do sangue.

Nesta segunda-feira (12), agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) compareceram ao Hemorio para realizar doações.

"Em momentos difíceis, a união da nossa tropa se fortalece. Hoje, nossa missão é ajudar a salvar a vida de um companheiro. Faça parte dessa corrente de solidariedade!", disse o batalhão nas redes sociais.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do terceiro sargento.

Relembre o caso

No último domingo (11), uma equipe do Bope realizava uma abordagem a um veículo, na Rua Guilherme Moreira, na divisa dos bairros Gardênia Azul e Freguesia, na Zona Sudoeste do Rio, quando foi alvo de disparos realizados por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá).

Segundo a Polícia Militar, devido à baixa luminosidade no local, os policiais teriam confundido a abordagem com uma ação criminosa e efetuado disparos contra a equipe do Bope.

Gláucio, Leonardo e outros quatro PMs foram atingidos. O grupo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o subtenente chegou já sem vida. No mesmo dia, três agentes receberam alta.

O terceiro sargento e o outro policial ferido foram transferidos ao Hospital Central da PM. Nesta terça-feira (13), a PM destacou que ambos seguem com quadro de saúde estável.

A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJM) apura o caso. O Governo do Rio destacou que prestará toda assistência às vítimas e seus familiares.