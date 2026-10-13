Colisões de veículos causam a maioria dos problemas em postesCarlos Elias Junior
De acordo com a concessionária, este número representa uma média de duas ocorrências do tipo por dia. Com isto, as colisões contra postes continuam entre as principais causas externas de falta de energia. Casos como este exigem mobilização imediata das equipes técnicas para garantir a segurança da população e restabelecer o serviço.
Quando um acidente deste tipo acontece, profissionais da companhia são deslocados até o local para isolar a área, avaliar os danos, substituir equipamentos danificados e reconstruir trechos da rede elétrica, se for necessário.
“São profissionais especializados que atuam diretamente no campo, muitas vezes em situações adversas, como ruas movimentadas, chuvas ou em horários noturnos. A precisão e a experiência são fundamentais para que o serviço seja restabelecido com rapidez e segurança, minimizando os impactos para os consumidores”, destaca o superintendente de Serviços Técnicos da Light, Bruno Rodrigues.
Avarias aparentes podem não significar troca imediata
Apesar disso, se um poste da distribuidora estiver danificado, os clientes devem comunicar a situação, segundo a concessionária. Os registros podem ser feitos pelos canais digitais da empresa ou pelo Call Center, no telefone 0800 021 0196
Em muitos casos, a substituição de um poste envolve planejamento. Dependendo da complexidade, pode ser necessário realizar um desligamento programado para garantir a segurança das equipes e da população. Nesses casos, a Light informa previamente os clientes afetados, com data e horário previstos.
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