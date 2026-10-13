Moto apreendida pelos policiais militares em Senador CamaráDivulgação
De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a abordagem foi realizada por agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades na identificação da motocicleta e constataram que a placa não correspondia ao veículo.
Além da adulteração no chassi, os agentes verificaram que a identificação utilizada era vinculada a outro tipo de veículo. Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia, junto com os dois ocupantes.
Em julho deste ano, um homem foi preso em Realengo após roubar uma moto e tentar fugir de policiais militares. Durante a perseguição, o suspeito colidiu com outro motociclista e acabou ferido. O veículo havia sido roubado pouco antes da abordagem.
Mais recentemente, em 6 de outubro, uma tentativa de roubo de motocicleta também terminou com um suspeito baleado em Realengo. Dois homens em uma moto abordaram uma vítima na Rua Luísa Barata. Um policial militar de folga interveio na ação, e um dos suspeitos foi atingido por disparos, enquanto o comparsa conseguiu fugir.
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