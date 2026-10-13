Moto apreendida pelos policiais militares em Senador CamaráDivulgação

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Fred Vidal
Policiais militares apreenderam uma motocicleta clonada durante um patrulhamento na Avenida Santa Cruz, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (12). O veículo estava com o chassi cortado e circulava com uma placa que, segundo a Polícia Militar, pertencia originalmente a uma caminhonete. Dois homens que estavam na moto foram conduzidos à 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi apresentada.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a abordagem foi realizada por agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). Durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades na identificação da motocicleta e constataram que a placa não correspondia ao veículo.

Além da adulteração no chassi, os agentes verificaram que a identificação utilizada era vinculada a outro tipo de veículo. Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia, junto com os dois ocupantes.
A ocorrência foi registrada na 34ª DP, responsável por apurar o caso. A investigação poderá esclarecer a origem da moto e verificar se o veículo foi roubado ou furtado, além de identificar possíveis envolvidos na adulteração dos sinais identificadores. A apreensão, por si só, não confirma que a motocicleta tenha sido utilizada em outros crimes.

Em julho deste ano, um homem foi preso em Realengo após roubar uma moto e tentar fugir de policiais militares. Durante a perseguição, o suspeito colidiu com outro motociclista e acabou ferido. O veículo havia sido roubado pouco antes da abordagem.

Mais recentemente, em 6 de outubro, uma tentativa de roubo de motocicleta também terminou com um suspeito baleado em Realengo. Dois homens em uma moto abordaram uma vítima na Rua Luísa Barata. Um policial militar de folga interveio na ação, e um dos suspeitos foi atingido por disparos, enquanto o comparsa conseguiu fugir.