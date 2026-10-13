PMs apreenderam um fuzil, duas roupas camufladas e drogas - Divulgação / PMERJ

PMs apreenderam um fuzil, duas roupas camufladas e drogasDivulgação / PMERJ

Publicado 13/10/2026 09:33





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) atuaram na região para intervir no conflito entre grupos criminosos. Durante a operação, os agentes interceptaram um grupo de suspeitos que fugia em direção à comunidade do Grão Pará. Houve um breve confronto, segundo a corporação. Após o fim dos disparos, os policiais realizaram buscas. Policiais militares apreenderam um fuzil, duas roupas camufladas e material entorpecente durante uma ação contra a disputa territorial entre facções criminosas na manhã desta terça-feira (13), na região de Marapicu, no Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense.De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) atuaram na região para intervir no conflito entre grupos criminosos. Durante a operação, os agentes interceptaram um grupo de suspeitos que fugia em direção à comunidade do Grão Pará. Houve um breve confronto, segundo a corporação. Após o fim dos disparos, os policiais realizaram buscas.

A região de Marapicu é cenário de uma disputa territorial entre facções criminosas, segundo a Polícia Militar. Conflitos desse tipo estão relacionados à tentativa de grupos rivais de ampliar ou manter o controle de áreas estratégicas para atividades ilegais, como o tráfico de drogas. A disputa pode provocar confrontos armados e aumentar os riscos para os moradores.

Três corpos foram encontrados no sábado

A ação desta terça-feira ocorre em meio à tensão na região. No último sábado (10), três corpos com marcas de disparos de arma de fogo foram encontrados no mesmo local. Uma quarta vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabuçu.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsável pela investigação.

Desaparecimento de estudante em Nova Iguaçu completa 12 dias

Policiais civis e equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por Mariana Queiroz de Carvalho, de 11 anos, desaparecida há 12 dias em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina foi vista pela última vez em 1º de outubro, quando saiu de casa, no bairro Ipiranga, para ir à escola, mas não chegou à unidade de ensino.

De acordo com os familiares, Mariana vestia o uniforme da rede municipal de ensino e levava uma mochila lilás no dia em que desapareceu.

Desde o sumiço, parentes e amigos têm mobilizado as redes sociais para divulgar o caso e ampliar as chances de localizar a criança. Na região, moradores também organizaram manifestações para cobrar avanços nas buscas e nas investigações.

No dia 6 de outubro, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e bombeiros, com a ajuda de moradores, encontraram fragmentos de roupas e tranças de cabelo em uma área de mata próxima à residência da família. Os materiais foram recolhidos e encaminhados para perícia.