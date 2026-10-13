Faixa determinada ordens a moradores e visitantes - Rede Social

Faixa determinada ordens a moradores e visitantesRede Social

Publicado 13/10/2026 08:00





Entre as determinações, os criminosos exigiam que motoristas trafegassem com os vidros fechados e o pisca-alerta ligado. A faixa também fazia ameaças a motociclistas que circulassem com escapamentos barulhentos.



"Aos engraçadinhos que gostam de andar dentro da comunidade com cano barulhento, cortando giro e empinando, a partir de hoje quem for pego nesses atos ficará sem a moto", dizia o aviso.



Já para os motoristas de aplicativos, estaria proibido o uso do celular em suportes fixados nos veículos. O cartaz terminava com a assinatura de "a direção".

A Polícia Militar retirou uma faixa com ordens impostas pelo tráfico no Morro do Castro, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. O aviso, direcionado a moradores e visitantes, estabelecia regras para a circulação de veículos na comunidade, dominada pela facção Comando Vermelho (CV).Entre as determinações, os criminosos exigiam que motoristas trafegassem com os vidros fechados e o pisca-alerta ligado. A faixa também fazia ameaças a motociclistas que circulassem com escapamentos barulhentos."Aos engraçadinhos que gostam de andar dentro da comunidade com cano barulhento, cortando giro e empinando, a partir de hoje quem for pego nesses atos ficará sem a moto", dizia o aviso.Já para os motoristas de aplicativos, estaria proibido o uso do celular em suportes fixados nos veículos. O cartaz terminava com a assinatura de "a direção".

Segundo a Polícia Militar, o comando do 1º BPM (Venda da Cruz) tomou conhecimento do caso e providenciou a retirada da faixa ainda na semana passada.

Militar da Marinha é resgatado em São Gonçalo

Um fuzileiro naval da Marinha foi resgatado por policiais militares depois de ser sequestrado, agredido e mantido sob ameaça de morte, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes detiveram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.



O crime aconteceu no bairro Jardim Catarina, uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV). Segundo a Polícia Militar, o segundo sargento Diogo de Araújo Félix de Souza estava sendo mantido amarrado e vinha sofrendo ameaças de execução.

Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) receberam informações sobre o sequestro do militar e foram ao local em busca de resgatá-lo. Agentes encontraram o homem, ferido por escoriações, na Rua Expedicionário Moisés de Oliveira. Ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Durante a ação, houve registro de tiroteio. Os PMs detiveram pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Com elas, foram apreendidos três rádios transmissores, entorpecentes e uma moto, modelo Honda XRE.

"Uma ação rápida e decisiva dos policiais do 7º BPM foi fundamental para salvar a vida de um militar da Marinha do Brasil. Mais do que combater o crime, nossa missão é preservar vidas!", disse o batalhão em postagem nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Civil, um homem e dois adolescentes foram conduzidos à 74ª DP (Alcântara), sendo o primeiro autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas e os menores autuados por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e associação para o tráfico de drogas.