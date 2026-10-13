Drogas foram encontradas dentro de um veículo na Avenida Brasil - Divulgação

Drogas foram encontradas dentro de um veículo na Avenida BrasilDivulgação

Publicado 13/10/2026 06:30





Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento na Avenida Brasil quando suspeitaram de um veículo. Na abordagem, um dos ocupantes fugiu a pé, mas o comparsa acabou detido.



Todo o material apreendido foi encontrado no interior do automóvel. A ocorrência ficou a cargo da 21ª DP (Bonsucesso).

A Polícia Militar prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (12), um homem com grande quantidade de drogas em Manguinhos, na Zona Norte. Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento na Avenida Brasil quando suspeitaram de um veículo. Na abordagem, um dos ocupantes fugiu a pé, mas o comparsa acabou detido.Todo o material apreendido foi encontrado no interior do automóvel. A ocorrência ficou a cargo da 21ª DP (Bonsucesso).

Ataque a tiros deixa um morto em Manguinhos



A festa de aniversário de uma adolescente na comunidade do Amorim, em Manguinhos, na Zona Norte, foi marcada por tiros e terminou com um homem morto e outras três pessoas feridas, na noite de domingo (11). Bruno Marques, de 46 anos, chegou a ser levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Os demais feridos também foram socorridos e permanecem internados.

O ataque aconteceu durante a comemoração, realizada em frente à casa da família. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta pararam nas proximidades e chamaram por um rapaz identificado como Lander de Almeida Souza, de 38 anos, para conversar. Pouco depois, o passageiro teria sacado uma arma e atirado na direção dele.

Os disparos atingiram outras pessoas que estavam no local. Bruno era o tio da aniversariante e estava com o filho de dois anos no colo quando foi baleado. Os outros feridos não foram identificados.



Ainda não há confirmação sobre o que motivou o ataque nem sobre a relação entre os envolvidos. A ocorrência mobilizou policiais da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) de Manguinhos. Em nota, a Polícia Militar informou que não havia operação policial em andamento na região no momento dos disparos.



O caso foi registrado inicialmente na 21ª DP (Bonsucesso) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu a investigação.

A Polícia Civil confirmou que apura a morte de Bruno e os ferimentos sofridos pelas outras três vítimas. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.



O corpo de Bruno Marques, de 46 anos, será velado nesta terça-feira (13), na Capela Rio Pax, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O enterro está marcado para as 15h.

Dono de bar é assassinado no Cachambi

O dono de um bar no Cachambi, na Zona Norte do Rio, morreu após ser baleado no fim da tarde desta segunda-feira (12). Identificado como Willyan Curado da Silva, de 28 anos, ele teria se envolvido em uma discussão com um policial militar que estava de folga. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Baldraco e Ferreira de Andrade, onde fica o estabelecimento da vítima, o moto clube "Vikings". Segundo relatos de testemunhas, o desentendimento teria terminado com vários disparos efetuados pelo agente. Willyan morreu no local, diante da esposa e do filho, de acordo com as primeiras informações. A polícia não informou se o suspeito de ter cometido o crime foi preso.