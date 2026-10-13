Um homem foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (12), depois de tentar engolir uma carteira funcional da Polícia Civil durante uma abordagem da Operação Lei Seca, em Copacabana, na Zona Sul. Ele estava com uma moto roubada.
O caso aconteceu, por volta das 21h30, na Avenida Atlântica. Agentes da Lei Seca abordaram o condutor da moto e, durante a fiscalização, o piloto tentou se passar por um policial civil. No entanto, o homem mostrou uma carteira que pertencia a outra pessoa.
Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais identificaram que o veículo estava com placa clonada e tinha registro de roubo. Questionado sobre as irregularidades e a carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo.
O homem também admitiu ter comprado a motocicleta de um desconhecido, sem documentação.
A equipe conduziu o motociclista para a 13ª DP (Copacabana), onde foi autuado em flagrante por receptação e falsa identidade. O autor permaneceu preso, à disposição da Justiça. A moto ficou apreendida.
Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento na Avenida Brasil quando suspeitaram de um veículo. Na abordagem, um dos ocupantes fugiu a pé, mas o comparsa acabou detido.
Todo o material apreendido foi encontrado no interior do automóvel. A ocorrência ficou a cargo da 21ª DP (Bonsucesso).
De acordo com a PM, os policiais foram ao estabelecimento, na Rua Orilho Picole, após receberem uma denúncia sobre a criação de pássaros em cativeiro. O proprietário autorizou a entrada dos policiais, que encontraram diversas gaiolas com animais da fauna silvestre.
Durante a fiscalização, as equipes verificaram que algumas aves possuíam licença. Contudo, os animais sem documentação foram apreendidos, assim como sete gaiolas, e levados à delegacia da região para análise.
O detido, de 46 anos e natural de São Paulo, desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele fazia uma conexão no Galeão para seguir em direção a Vitória, capital do Espírito Santo. O homem responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
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