Homem foi levado para a 13ª DP (Copacabana) - Reprodução

Homem foi levado para a 13ª DP (Copacabana)Reprodução

Publicado 13/10/2026 09:19

Um homem foi preso em flagrante , na noite desta segunda-feira (12), depois de tentar engolir uma carteira funcional da Polícia Civil durante uma abordagem da Operação Lei Seca, em Copacabana, na Zona Sul. Ele estava com uma moto roubada.

O caso aconteceu, por volta das 21h30, na Avenida Atlântica. Agentes da Lei Seca abordaram o condutor da moto e, durante a fiscalização, o piloto tentou se passar por um policial civil. No entanto, o homem mostrou uma carteira que pertencia a outra pessoa.

Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais identificaram que o veículo estava com placa clonada e tinha registro de roubo. Questionado sobre as irregularidades e a carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo.

O homem também admitiu ter comprado a motocicleta de um desconhecido, sem documentação.

A equipe conduziu o motociclista para a 13ª DP (Copacabana), onde foi autuado em flagrante por receptação e falsa identidade. O autor permaneceu preso, à disposição da Justiça. A moto ficou apreendida.

Outros flagrantes





Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento na Avenida Brasil quando suspeitaram de um veículo. Na abordagem, um dos ocupantes fugiu a pé, mas o comparsa acabou detido. Também nesta segunda-feira (12), policiais militares prenderam um homem com grande quantidade de drogas em Manguinhos, na Zona Norte do Rio.Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento na Avenida Brasil quando suspeitaram de um veículo. Na abordagem, um dos ocupantes fugiu a pé, mas o comparsa acabou detido.

Todo o material apreendido foi encontrado no interior do automóvel. A ocorrência ficou a cargo da 21ª DP (Bonsucesso).

No domingo (11), agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam sete aves silvestres mantidas em cativeiro irregular. Elas foram resgatadas em um bar no bairro Segredo, em Guapimirim, Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, os policiais foram ao estabelecimento, na Rua Orilho Picole, após receberem uma denúncia sobre a criação de pássaros em cativeiro. O proprietário autorizou a entrada dos policiais, que encontraram diversas gaiolas com animais da fauna silvestre.

Durante a fiscalização, as equipes verificaram que algumas aves possuíam licença. Contudo, os animais sem documentação foram apreendidos, assim como sete gaiolas, e levados à delegacia da região para análise.

No sábado (10), um homem foi preso em flagrante com medicamentos emagrecedores e anabolizantes , no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Federal, os produtos haviam sido importados de forma ilegal.

O detido, de 46 anos e natural de São Paulo, desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele fazia uma conexão no Galeão para seguir em direção a Vitória, capital do Espírito Santo. O homem responderá pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.