Casal Andreza Ramires e Everton Barreto, alvo de ação da Polícia CivilReprodução/Redes sociais
Mulher se apresenta como especialista em saúde e performance
Já Andreza Ramires passou a ser investigada pela forma como divulga sua atuação profissional. Nas redes sociais, ela utiliza o nome “Dra. Andreza Ramires”. Em um conteúdo publicado na internet sobre sua trajetória, é apresentada como especialista em peptídeos, modulação hormonal e performance esportiva.
O material afirma que ela tem formação em nutrição clínica e esportiva, mestrado e doutorado (PhD) em Ciências Farmacêuticas. Também atribui a Andreza atuação junto a atletas de alto rendimento, incluindo fisiculturistas, em protocolos relacionados à recuperação física, à modulação hormonal e à performance.
Segundo a Polícia Civil, consultas aos órgãos de fiscalização profissional não encontraram registros em nome da mulher. A análise de perfis nas redes sociais e de outras fontes abertas também reuniu indícios de possível exercício irregular de atividades profissionais.
Diante dos elementos levantados, a autoridade policial determinou a autuação de Andreza por suspeita de exercício ilegal da medicina ou da atividade farmacêutica, previsto no artigo 282 do Código Penal, e pela contravenção de exercício ilegal de profissão, prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.
De acordo com a Polícia Civil, Everton e Andreza já possuem histórico de prisão por estelionato. As investigações prosseguem para apurar a possível continuidade de golpes financeiros e identificar eventuais novas vítimas.
Defesa nega as acusações
Maurício, afirma ainda que sobre a condenação, se trata de "ilegalidade e abusividade, com evidente constrangimento ilegal diante de falhas do antigo advogado, o que inclusive é objeto de revisão criminal em trâmite no Tribunal de Justiça e Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça para anular a condenação sem provas e contrária à própria lei.", concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.