Casal Andreza Ramires e Everton Barreto, alvo de ação da Polícia Civil - Reprodução/Redes sociais

Casal Andreza Ramires e Everton Barreto, alvo de ação da Polícia CivilReprodução/Redes sociais

Publicado 13/10/2026 17:50 | Atualizado 13/10/2026 20:11

Policiais civis prenderam um homem identificado como Everton Barreto, condenado a 16 anos de prisão por estelionato. A companheira dele, Andreza Ramires, também foi conduzida à delegacia, mas por outra suspeita: o exercício irregular de atividades profissionais.

A operação foi realizada nesta terça-feira (13) pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP). Os agentes iniciaram as diligências após receberem informações de que dois veículos de luxo usados pelo casal estariam com suspeita de adulteração dos sinais identificadores.

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Durante as pesquisas, identificaram que um dos automóveis estava registrado em nome de Everton, contra quem havia um mandado de prisão em aberto relacionado à condenação de 16 anos por estelionato. O homem foi localizado e preso em cumprimento à ordem judicial. Os dois veículos foram apreendidos para averiguação, diante da suspeita de adulteração dos sinais identificadores.





Mulher se apresenta como especialista em saúde e performance



Já Andreza Ramires passou a ser investigada pela forma como divulga sua atuação profissional. Nas redes sociais, ela utiliza o nome “Dra. Andreza Ramires”. Em um conteúdo publicado na internet sobre sua trajetória, é apresentada como especialista em peptídeos, modulação hormonal e performance esportiva.



O material afirma que ela tem formação em nutrição clínica e esportiva, mestrado e doutorado (PhD) em Ciências Farmacêuticas. Também atribui a Andreza atuação junto a atletas de alto rendimento, incluindo fisiculturistas, em protocolos relacionados à recuperação física, à modulação hormonal e à performance.



Segundo a Polícia Civil, consultas aos órgãos de fiscalização profissional não encontraram registros em nome da mulher. A análise de perfis nas redes sociais e de outras fontes abertas também reuniu indícios de possível exercício irregular de atividades profissionais.



Diante dos elementos levantados, a autoridade policial determinou a autuação de Andreza por suspeita de exercício ilegal da medicina ou da atividade farmacêutica, previsto no artigo 282 do Código Penal, e pela contravenção de exercício ilegal de profissão, prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.



De acordo com a Polícia Civil, Everton e Andreza já possuem histórico de prisão por estelionato. As investigações prosseguem para apurar a possível continuidade de golpes financeiros e identificar eventuais novas vítimas.

Defesa nega as acusações

Por meio de nota, Eduardo Maurício, advogado de Andreza e Everton, afirmou que "não existe carros adulterados; não existe exercício de profissão ilegal e e muito menos atuação profissional falsa, tendo sido o episódio de hoje baseado em abuso de autoridade.", segundo a defesa.



Maurício, afirma ainda que sobre a condenação, se trata de "ilegalidade e abusividade, com evidente constrangimento ilegal diante de falhas do antigo advogado, o que inclusive é objeto de revisão criminal em trâmite no Tribunal de Justiça e Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça para anular a condenação sem provas e contrária à própria lei.", concluiu.



