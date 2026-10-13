Câmera de segurança mostrou que a mulher foi arrastada pelo companheiro; segundo denúncia da mãe dela, vítima sofreu diversas lesões - Divulgação / PCERJ

Câmera de segurança mostrou que a mulher foi arrastada pelo companheiro; segundo denúncia da mãe dela, vítima sofreu diversas lesõesDivulgação / PCERJ

Publicado 13/10/2026 16:01





Uma câmera de segurança flagrou a ação. As imagens mostram a mulher correndo na rua às 13h52 e, em seguida, entrando em uma casa. No quintal, ela abre a torneira e bebe água direto de uma mangueira. É possível observar que estava com a respiração ofegante.



Logo depois, ela sobe uma escada e espia por cima do muro, descendo rápido e se escondendo na sequência. Em seguida, um carro vinho aparece, vindo da mesma direção da mulher, e estaciona em frente à casa, às 13h54.



V.H.S.L. sai do veículo, pega um saco de lixo em frente a residência e coloca do outro lado da rua. Um minuto depois, ele volta para dentro do carro e sai do local, fazendo o retorno. Ao mesmo tempo, a mulher sai da casa e vai atrás.



Ela aparece posicionada do outro lado da rua, de braços cruzados, de frente para o veículo. É neste momento que V.H.S.L. tenta atropelá-la pela primeira vez. A mulher consegue se recompor, mas o companheiro acelera mais uma vez e ela se agarra no capô do carro.



V.H.S.L. continua a arrastar a mulher até que ela cai mais a frente. Nas imagens, é possível observar que ele chega a reduzir a velocidade, mas não para e foge sem prestar socorro. A mulher continua deitada no chão até que vizinhos se aproximam dela e ligam para o Corpo de Bombeiros, que a socorre e encaminha ao Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ela já teve alta médica. Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira, nesta segunda-feira (12), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio . Identificado como V.H.S.L., ele tentou atropelar a vítima e a arrastou com seu carro, fugindo na sequência sem prestar socorro.Uma câmera de segurança flagrou a ação. As imagens mostram a mulher correndo na rua às 13h52 e, em seguida, entrando em uma casa. No quintal, ela abre a torneira e bebe água direto de uma mangueira. É possível observar que estava com a respiração ofegante.Logo depois, ela sobe uma escada e espia por cima do muro, descendo rápido e se escondendo na sequência. Em seguida, um carro vinho aparece, vindo da mesma direção da mulher, e estaciona em frente à casa, às 13h54.V.H.S.L. sai do veículo, pega um saco de lixo em frente a residência e coloca do outro lado da rua. Um minuto depois, ele volta para dentro do carro e sai do local, fazendo o retorno. Ao mesmo tempo, a mulher sai da casa e vai atrás.Ela aparece posicionada do outro lado da rua, de braços cruzados, de frente para o veículo. É neste momento que V.H.S.L. tenta atropelá-la pela primeira vez. A mulher consegue se recompor, mas o companheiro acelera mais uma vez e ela se agarra no capô do carro.V.H.S.L. continua a arrastar a mulher até que ela cai mais a frente. Nas imagens, é possível observar que ele chega a reduzir a velocidade, mas não para e foge sem prestar socorro. A mulher continua deitada no chão até que vizinhos se aproximam dela e ligam para o Corpo de Bombeiros, que a socorre e encaminha ao Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ela já teve alta médica.

Mulher é atropelada e arrastada pelo companheiro em Campo Grande Imagens: Divulgação/Polícia Civil https://t.co/54PhDvBgHJ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 13, 2026

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 16h, a mãe da mulher foi à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande para denunciar o genro e apresentar os vídeos da câmera de segurança. Segundo ela, a filha sofreu diversas lesões.



Diante da gravidade do ocorrido, agentes da especializada realizaram diligências e localizaram V.H.S.L. no mesmo bairro por volta das 22h30. Ele foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante por tentativa de feminicídio.