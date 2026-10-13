Frente fria deve mudar tempo no Rio - Érica Martin/Arquivo O DIA

Frente fria deve mudar tempo no RioÉrica Martin/Arquivo O DIA

Publicado 13/10/2026 13:53 | Atualizado 13/10/2026 14:00





Segundo a Defesa Civil, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuva de intensidade moderada a ocasionalmente forte nesta terça-feira, acompanhada de raios e ventos que podem variar de moderados a fortes. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 31°C.



Na quarta-feira (14) e na quinta-feira (15), a influência de uma região de baixa pressão próxima à costa mantém a previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva moderada a qualquer momento. Os ventos permanecem predominantemente moderados, e as temperaturas variam entre 20°C e 33°C.



Na sexta-feira (16), a formação e o rápido deslocamento de uma frente fria devem deixar o céu encoberto, com possibilidade de chuva moderada em diferentes períodos do dia. Os ventos seguem moderados e as temperaturas entram em declínio, com mínima de 19°C e máxima de 25°C.



No sábado (17), a passagem da frente fria mantém o tempo instável, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos podem variar de moderados a fortes. Os termômetros seguem estáveis, com máxima de 25ºC e mínima de 18ºC. Após o feriadão de sol , a previsão é de chuva em diferentes pontos do estado do Rio a partir desta terça-feira (13). Na capital, há possibilidade de pancadas moderadas a ocasionalmente fortes no fim da tarde, com raios e rajadas de vento. Ao longo da semana, a passagem de uma frente fria deve provocar mudança nas condições do tempo e queda nas temperaturas.Segundo a Defesa Civil, áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de chuva de intensidade moderada a ocasionalmente forte nesta terça-feira, acompanhada de raios e ventos que podem variar de moderados a fortes. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 31°C.Na quarta-feira (14) e na quinta-feira (15), a influência de uma região de baixa pressão próxima à costa mantém a previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva moderada a qualquer momento. Os ventos permanecem predominantemente moderados, e as temperaturas variam entre 20°C e 33°C.Na sexta-feira (16), a formação e o rápido deslocamento de uma frente fria devem deixar o céu encoberto, com possibilidade de chuva moderada em diferentes períodos do dia. Os ventos seguem moderados e as temperaturas entram em declínio, com mínima de 19°C e máxima de 25°C.No sábado (17), a passagem da frente fria mantém o tempo instável, com céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos podem variar de moderados a fortes. Os termômetros seguem estáveis, com máxima de 25ºC e mínima de 18ºC.

Município alcançou nível 2 calor

Às 14h50 da última sexta-feira (9), o município entrou em Calor 2, em função do registro de Índices de Calor – IC acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. Com isso, cariocas que tiveram folga puderam aproveitar o fim de semana de sol.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), a cidade só retornou ao Calor 1 às 18h30 de domingo (11).

Já na segunda, ao longo do dia, o céu esteve nublado e ocorreram registros de chuva fraca isolada durante a madrugada. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis, com mínima registrada de 20,1°C às 2h25 na estação Alto da Boa Vista e máxima registrada de 29,3°C às 9h10 na estação São Cristóvão, segundo o Alerta Rio.



Devotos celebraram Nossa Senhora Aparecida

Milhares de devotos se reuniram na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida , no Cachambi, Zona Norte do Rio, na segunda-feira (12), para celebrar o dia da padroeira do Brasil. A paróquia foi elevada a santuário na missa das 18h, presidida pelo cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta.

A história de Nossa Senhora Aparecida começa em 1717, quando três pescadores encontraram a imagem da Santa nas águas do Rio Paraíba do Sul, na região que, atualmente, corresponde ao município de Aparecida, no interior de São Paulo. Desde o encontro, a devoção cresceu e se tornou uma das mais expressivas manifestações da fé católica no país.