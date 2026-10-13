Sinais do Boulevard 28 de Setembro e da Rua Justiniano da Rocha, em Vila Isabel, são alvos de furtos de caboCarlos Elias Junior
De acordo com a companhia, os sinais da região são alvos recorrentes de furtos de cabos, o que acaba causando os apagões. Entre janeiro e setembro de 2026, 85 mil metros de cabos e 45 controladores de sinais de trânsito foram substituídos.
O prejuízo acumulado para os cofres do município chegou a R$ 3,8 milhões, considerando os furtos de cabos e equipamentos e os custos dos serviços de recuperação.
Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura do Rio criou o Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, estrutura permanente de atuação conjunta que vem atuando semanalmente com operações nas zonas Norte e Oeste e na Região Central.
As ações têm o objetivo de desarticular a cadeia logística criminosa que atua no roubo e receptação desse material. Até o momento foram recuperados quase 500 quilos de cabos e fios.
Procurada, a Polícia Militar informou que o 6° BPM (Tijuca) atua na região com o objetivo de combater os roubos diversos, com o emprego de viaturas e motopatrulhas.
“Vale citar ainda que, a repressão a esse tipo de crime não se esgota na ação policial, uma vez que o perfil de criminosos envolvido nesse tipo de delito envolve um grupo de indivíduos, que se encontram em condição de vulnerabilidade social e em alguns casos, apresentando sinais de dependência química. Nesse contexto, os detidos por esse tipo de prática apresentam um elevado índice de reincidência nesse tipo de atividade criminosa, em que alguns deles chegam a ser conduzidos e presos diversas vezes pelas equipes policiais”, afirma a nota.
Cabos são substituídos
A iniciativa integra parte das medidas adotadas para reduzir furtos. Segundo a CET-Rio, a equipe de manutenção segue o cronograma de verificação e conserto dos sinais em toda a cidade.
A troca do cabeamento vem sendo realizada gradualmente, principalmente na região. O novo material tem coloração laranja e a inscrição "sem valor comercial", características que facilitam sua identificação e reduzem o interesse econômico pelo material.
Furtos de cabos
No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.
O mês de janeiro concentrou o maior número de furtos (196 ocorrências) e também a maior metragem de cabos furtados (23.053 metros).
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