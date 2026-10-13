Sinais do Boulevard 28 de Setembro e da Rua Justiniano da Rocha, em Vila Isabel, são alvos de furtos de cabo - Carlos Elias Junior

Sinais do Boulevard 28 de Setembro e da Rua Justiniano da Rocha, em Vila Isabel, são alvos de furtos de caboCarlos Elias Junior

Publicado 13/10/2026 13:20

Um sinal de trânsito apagado , localizado em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, já foi consertado 77 vezes apenas neste ano, de acordo com a CET-Rio. Nesta terça-feira (13), equipes trabalham no reparo de diversos semáforos ao longo da via.

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Uma equipe do O DIA passou por diversos locais da região e identificou ao menos dois sinais apagados no Boulevard 28 de Setembro e na Rua Justiniano da Rocha. Funcionários da CET-Rio faziam o trabalho de manutenção.



De acordo com a companhia, os sinais da região são alvos recorrentes de furtos de cabos, o que acaba causando os apagões. Entre janeiro e setembro de 2026, 85 mil metros de cabos e 45 controladores de sinais de trânsito foram substituídos.



O prejuízo acumulado para os cofres do município chegou a R$ 3,8 milhões, considerando os furtos de cabos e equipamentos e os custos dos serviços de recuperação.



Em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura do Rio criou o Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, estrutura permanente de atuação conjunta que vem atuando semanalmente com operações nas zonas Norte e Oeste e na Região Central.



As ações têm o objetivo de desarticular a cadeia logística criminosa que atua no roubo e receptação desse material. Até o momento foram recuperados quase 500 quilos de cabos e fios.



Procurada, a Polícia Militar informou que o 6° BPM (Tijuca) atua na região com o objetivo de combater os roubos diversos, com o emprego de viaturas e motopatrulhas.



“Vale citar ainda que, a repressão a esse tipo de crime não se esgota na ação policial, uma vez que o perfil de criminosos envolvido nesse tipo de delito envolve um grupo de indivíduos, que se encontram em condição de vulnerabilidade social e em alguns casos, apresentando sinais de dependência química. Nesse contexto, os detidos por esse tipo de prática apresentam um elevado índice de reincidência nesse tipo de atividade criminosa, em que alguns deles chegam a ser conduzidos e presos diversas vezes pelas equipes policiais”, afirma a nota.

Cabos são substituídos







A iniciativa integra parte das medidas adotadas para reduzir furtos. Segundo a CET-Rio, a equipe de manutenção segue o cronograma de verificação e conserto dos sinais em toda a cidade.



A troca do cabeamento vem sendo realizada gradualmente, principalmente na região. O novo material tem coloração laranja e a inscrição "sem valor comercial", características que facilitam sua identificação e reduzem o interesse econômico pelo material. Em setembro, a CET-Rio iniciou a substituição dos cabos de cobre dos semáforos por novos condutores de energia sem valor comercial. A mudança teve início a partir dos bairros Méier e Cachambi, na Zona Norte.A iniciativa integra parte das medidas adotadas para reduzir furtos. Segundo a CET-Rio, a equipe de manutenção segue o cronograma de verificação e conserto dos sinais em toda a cidade.A troca do cabeamento vem sendo realizada gradualmente, principalmente na região. O novo material tem coloração laranja e a inscrição "sem valor comercial", características que facilitam sua identificação e reduzem o interesse econômico pelo material.

Furtos de cabos



O furto de cabos acontece em várias regiões da capital fluminense, com o Centro liderando o ranking. Um levantamento da Light aponta que, de janeiro até a primeira quinzena de julho deste ano, foram registradas 686 ocorrências de furto de cabos em baixa tensão (BT) e 32 em média tensão (MT), totalizando 718 ocorrências no período. Ao todo, os criminosos levaram 70 mil metros de cabos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 9,4 milhões.



No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.

O mês de janeiro concentrou o maior número de furtos (196 ocorrências) e também a maior metragem de cabos furtados (23.053 metros).