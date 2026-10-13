Santiago Yus - Diretor-Presidente da Aena BrasilDivulgação/Aena Brasil
Entre os projetos previstos estão a construção de um hotel internacional, um centro de testes da BYD, novos galpões logísticos e um hangar de manutenção de aeronaves da GOL. A concessionária também pretende ampliar a oferta de voos nacionais e internacionais, melhorar a eficiência operacional e aprimorar a experiência dos passageiros.
“O Galeão é um aeroporto estratégico para o Rio de Janeiro e para o Brasil, com grande capacidade de expandir a conectividade doméstica e internacional do estado e do país”, afirmou Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil. Segundo ele, a empresa pretende trabalhar em parceria com os setores público e privado para ampliar a presença do terminal no cenário nacional e internacional.
Nova gestão prevê aumento no número de passageiros
Uma das prioridades da Aena é ampliar a malha aérea. Para a próxima temporada de verão, estão previstos aumentos de frequência em 30 destinos, sendo 18 nacionais e 12 internacionais, além de novas rotas e retomadas de operações sazonais.
Entre os destinos internacionais contemplados estão Nova York, Toronto, Montreal e Dallas, além do reforço de voos para Paris, Miami, Frankfurt, Lisboa e Santiago. No mercado doméstico, a oferta deverá crescer em cidades como João Pessoa, Manaus, São Luís, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.
Com a incorporação do Galeão, a Aena passou a administrar 18 aeroportos em dez estados brasileiros, com movimentação superior a 63 milhões de passageiros por ano. A rede global da companhia reúne 81 aeroportos em cinco países.
Projetos incluem hotel e centro de testes
Na área de hotelaria, a bUP prevê construir um hotel de bandeira internacional com 232 quartos na primeira fase e possibilidade de expansão para 426 unidades. O investimento estimado é de R$ 90 milhões, com previsão de 460 empregos, sendo 300 durante as obras e 160 na operação.
A BYD instalará um Centro de Testes em uma área de 184 mil metros quadrados. O projeto prevê R$ 300 milhões em investimentos e a criação de 1.200 empregos, ampliando as atividades ligadas à tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no complexo.
Na área logística, a Hire Capital desenvolverá um galpão de 120 mil metros quadrados para atender aos mercados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O empreendimento receberá R$ 430 milhões e deverá gerar 1.200 vagas.
A empresa também planeja ampliar o galpão HLOG2, cuja área passará de 22 mil para 40 mil metros quadrados. A expansão prevê investimento de R$ 54 milhões e a criação de 200 empregos.
Já a GOL construirá um hangar de manutenção de aeronaves em uma área de 56 mil metros quadrados. O projeto prevê mais de R$ 100 milhões em investimentos e 800 postos de trabalho.
Galeão também terá foco no transporte de cargas
A estratégia inclui ampliar o relacionamento com operadores logísticos, empresas e parceiros comerciais, além de aproveitar oportunidades relacionadas ao crescimento do comércio eletrônico.
A Aena também fará uma avaliação das operações para identificar melhorias na eficiência e no atendimento aos passageiros. Um plano de ação com medidas específicas deverá ser anunciado nos próximos meses.
A empresa afirma que pretende combinar sua experiência internacional com a atuação no mercado brasileiro para ampliar os negócios associados ao Galeão, estimular o turismo e contribuir para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.