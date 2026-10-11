Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (10), com medicamentos emagrecedores e anabolizantes, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Federal, os produtos haviam sido importados de forma ilegal.
O detido, de 46 anos e natural de São Paulo, desembarcava de um voo comercial oriundo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele fazia uma conexão no Galeão para seguir em direção a Vitória, capital do Espírito Santo.
De acordo com a PF, agentes da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) realizavam fiscalizações de rotina quando identificaram, dentro da bagagem despachada pelo homem, ampolas de medicamentos emagrecedores e anabolizantes.
Ele foi preso em flagrante depois de não apresentar autorização legal para o transporte dos produtos. Por isso, responderá por crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente, que prevê uma pena de um a três anos de prisão, além de multa.
A primeira delas, de 45 anos, desembarcou pela manhã e transportava 68 frascos da substância Tirzepatida. Ela tinha como destino sua cidade natal, Aracaju, capital do Sergipe. Já a outra mulher, de 48 anos, levava 50 frascos de várias substâncias e estava a caminho de Natal, capital do Rio Grande do Norte.
Segundo a PF, durante fiscalização de rotina, os agentes da Deain encontraram os medicamentos nas bagagens despachadas pelas passageiras, sem a documentação exigida para a importação regular do produto, o que resultou nas prisões em flagrante.
As equipes encaminharam as duas para a Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde foram indiciadas e também responderão pelo crime de importação ilegal de medicamentos sem registro no órgão de vigilância competente.
No dia 7 de setembro, feriado de Independência do Brasil, a PF prendeu um homem no mesmo aeroporto, com remédios para emagrecer comprados no Paraguai. De acordo com a corporação, o detido, de 27 anos, estava em um voo proveniente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e aguardava conexão para Vitória, no Espírito Santo, assim como o preso neste sábado (10). Durante a fiscalização de rotina, os agentes localizaram 56 ampolas de Tirzepatida na bagagem despachada pelo passageiro.
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